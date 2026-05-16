5月15日の「NEWSポストセブン」が、タレントの王林の熱愛を報じた。お相手は、「Leo」名義で現役のモデルとして活躍している佐藤ショーン玲央であるという。多数のファッションブランドでモデルを務め、雑誌『Tarzan』の表紙を飾ったこともあるイケメンだ。「佐藤さんは現在、25歳で、王林さんの3歳下です。モデルとして活躍するだけではなく、モデル事務所でマネジメントをするなど、実業家としての顔もあるようです」（芸能ジ