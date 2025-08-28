元松竹芸能のお笑いタレント、みなみかわ（42）が

27日深夜放送のTBSラジオ「水曜JUNK 山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）にゲスト生出演。9月からタイに移住して芸能活動することを発表したお笑いコンビ、TKOの木下隆行（53）について言及した。

みなみかわにとって、木下は松竹時代の先輩芸人に当たる。みなみかわは「タイに行かれるって、ニュースで見ました。びっくりしました。その時、ちょうどモルックの世界大会でさらば（青春の光）の森田（哲矢）とポーランド行ってたんですよ」と切り出した。

そして「ニュースで見てびっくりして。東ブクロも森田も木下さんから長文のLINE、『タイで挑戦することにした』『俺もこれから頑張っていきたい』みたいなすごい長文が来て。『これからもよろしく』って送られてたんですけど、僕のところには一向に来なかったんですよ。あの男、そういうところありますよ」と明かし、ラジオブース内は大爆笑。

続けて「タイでもどこでも行きやがれ、タイに逃げたんです。日本の好感度がゼロになったんで逃げたんです。何の贖罪（しょくざい）もなく。俺がこうやってイジってるっていうことはホンマに怒ってるっていうことじゃないですか。許せなくて、あの男のことを俺は」と笑いを交えながら主張した。

さらに「1回も聞いたことないです、タイが好きだとか。タイの文化が好きだとか1回も聞いたことない。一切知らない。俺、ムエタイで勝負したい」と語った。みなみかわは、ロシアの伝統武術を源流としたロシアの格闘技「システマ」を習っていたことで知られる。

今放送は「第1回メディアシンポジウム」と題し、パーソナリティーの南海キャンディーズの山里亮太、みなみかわ、銀シャリの橋本直が参加。