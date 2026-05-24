お笑いタレント・みなみかわ（43）が24日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、あの先輩芸人への“悪口”を言い続けると宣言した。お笑いコンビ「TKO」木下隆行がXを更新し、物議を醸しているテレビ番組の“嫌いな芸人”企画について言及。ペットボトル投げつけ騒動もあり、何度も名前を挙げられてきた木下だが「僕は色んな人から沢山言われてるよ。今日も昨日もでも僕からは絶対に悪口言わないよ」とつづっていた。 こ