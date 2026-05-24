お笑いタレントみなみかわ（43）が23日、Xを更新。一部先輩芸人に対し「悪口を言い続けます」と宣言した。歌手でタレントのあのが、18日放送の同局系バラエティー番組「あのちゃんねる」の中で、共演者からの問いに答える形で、嫌いな芸能人が女優でタレントが鈴木紗理奈（48）だと告白した。放送後、鈴木が自身のインスタグラムのストーリーズで「私が出てもない番組で嫌いな芸能人の名前は？という質問で普通に鈴木紗理奈、と