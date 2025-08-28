8月27日、俳優・船越英一郎（65）の再婚と第1子の誕生が「女性セブンプラス」と「週刊女性PRIME」で報じられた。お相手は’97年に『全日本国民的美少女コンテスト』で「マルチメディア賞」を受賞し、芸能界入りを果たした女優の松下萌子（42）。現在は「Moeco」名義でチョークアーティストとして国内外で活躍中だ。

「女性セブンプラス」と「週刊女性PRIME」の記事では仲睦まじい“家族ショット”も掲載され、船越の所属事務所も各メディアの取材に報道を認めるコメントを出している。

「2人は’18年に船越さんが準レギュラーを務めていた『林先生が驚く初耳学！』（TBS系）での共演をきっかけに急接近。’22年に交際が報じられ、船越さんの所属事務所は『プライベートは本人に任せています』と否定しませんでした。ただ、船越さんは前妻でタレントの松居一代さん（68）との泥沼離婚騒動があったことから、再婚には慎重だったといいます。ですが’23年の秋頃に松下さんの妊娠が発覚し、すぐに入籍。お子さんが生まれたのは、昨年の夏ごろだそうです」（芸能関係者）

新たな家族とともに第2の人生を歩み始めた船越。そのいっぽうで気になるのは、松居の現在だ。

「松居さんと船越さんはおしどり夫婦として知られていましたが、’17年12月に調停を経て離婚が成立。ですが離婚に至るまでには、松居さんがSNSやブログ、YouTubeを通じて船越さんのプライベートを暴露するなどし、世間から大きく注目を集めました。離婚後の松居さんは投資家としての手腕を発揮し、’19年3月にニューヨーク・マンハッタンで超高級レジデンスのオーナーに。’21年6月にはニューヨークで会社を立ち上げ、現地での生活ぶりをブログで発信してきました」（前出・芸能関係者）

そんな松居だが、今年の7月12日を最後にブログの更新が途絶えているのだ。

前日11日のブログでは《もう限界なので正直にお話をさせていただきます》とし、

《実は、実は、、、何十年ぶりに病院へ行って参りました》と告白。松居は保険会社から紹介されたニューヨークの病院を受診したといい、続く投稿は《松が病院へ掛け込むなんて考えられない緊急事態です 実は、、1日半ぐらい、、様子を観ていましたが…ダメでした》とも呟いていた（引用はすべて原文ママ）。

急な腹痛に襲われたという松居は、翌12日に更新したブログではその原因についてこう説明していた。

《突然，お腹の具合が悪くなったのは…松が日本人の方から送信されたメールを読んでかなりのショックを受けたからでした それが原因で…急性胃腸炎のような症状になってしまいました それまでは何のこともありませんでしたからね》

《ショックと悲しみで 泣きながら寝たら…真夜中に…腹痛の痛みで飛び起きました お話を申しましたように そこからはトイレから出ることができない事態でした そんなことで メールから受けたショックで下痢になってしまい ダウンタウンの病院へまでも走り込んだわけでした》

受診した病院では医師から薬を処方してもらい、腹部のレントゲンも撮ったという松居。だが血圧を測定したところ予想以上に数値が高かったようで、公開された写真には「160」の数値が表示された測定器の写真が。松居は《160ですよ 見たこともない数字が出てしまいました 松は呆然としてしまいました こんなことが起きるなんて、、、数値を見ただけで卒倒しそうになりました》と、ショックを受けていた。

続く投稿では、別の機器で再度血圧を測定したことを報告。しかし結果は1回目の測定とは変わらず、《どうしましょう、、、松はかなり焦りました 倒れたら大変です 異国でたったひとりですからね》と不安な胸中を吐露。《悲しいメールから受けたショックがここまで体に影響を及ぼすとは、、、悲しみが増してきました》ともつづり、最後は《申し訳ございませんが すこしブログをおやすみさせてください ごめんなさいね》と締めくくっていた。

これまでも、何度かブログの更新が止まったことのある松居。だが今回は体調不安を訴えていたことから、ファンも心配する気持ちを募らせているようだ。最後の投稿には450件を超えるコメントが寄せられており、松居をおもんぱかる声が次のように書き込まれている。

《松居さん ゆっくり心と身体を休めてもらいたいと思いながらも、ブログ更新されていないかと、覗きに来てしまいます 少しでも回復されていることを願っています》

《松さん 早い回復をお祈りしてます パワフルなマツさんに会いたいぞ》

《一代さん、こんばんは。いかがお過ごしですか?とても心配です。ブログの再開を楽しみに待ってます》