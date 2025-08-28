「江南（カンナム）スタイル」で知られる韓国アーティストのＰＳＹ（サイ＝４７）が、対面診療をせずに睡眠薬の処方を受けた疑いがあると警察に告発されたことが明らかになり、謝罪したと２８日、現地メディアのスポーツソウルなどが報じた。

ソウル西大門警察署の発表によると、総合大学病院のある教授が医療法違反容疑で告発され、事実確認をする中で該当教授が、ＰＳＹへ睡眠薬を処方していることが判明。ＰＳＹが対面診療を受けないままマネジャーが代理で処方箋を受け取り、睡眠薬を受け取った疑いが浮上したという。

この件について、ＰＳＹの所属事務所・Ｐ ＮＡＴＩＯＮは現地メディアに向けて「専門医薬品である睡眠薬を、代理受領したことは明らかな過ちであり、不注意だった。申し訳ない。ＰＳＹは慢性的な睡眠障害の診断を受け、医療スタッフの処方により睡眠薬を服用している」と伝えたとした。

続けて「睡眠薬は医療スタッフの指導のもと、正確な用量を処方され服用しており、代理処方はなかった。その過程で、睡眠薬を第三者が代理受領したケースがあり、最近、警察による捜査が行われている。改めて、ご心配をおかけして申し訳ない」と説明したという。

睡眠薬などの向精神薬は、医師との対面診療を受けなければ処方できないものであり、患者本人が直接受領することが原則だ。しかし家族や看病人など、非常に限られた場合にのみ、代理受領が許容されている。