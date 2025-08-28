人が大好き！な超大型犬が女子高生に囲まれると…？あまりに微笑ましく尊い光景は話題を呼び、投稿は記事執筆時点で64.8万回再生を突破。ワンコのご満悦な表情には「アイドル過ぎるｗ」「モテモテ♡」「お目目キラキラ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：通りすがりの女子高生に『散歩中の超大型犬が囲まれた』結果…微笑ましすぎる『尊い光景』】

「キャーッ！」黄色い声の輪の中心には…？

TikTokアカウント「doggy_kinoco」に投稿されたのは、超大型犬バーニーズマウンテンドッグの「きのこ・あざらし・ヴィクトリア」ちゃんの可愛すぎるお姿。ご家族の希望の名前と血統書名を組み合わせたお名前だそう。普段は「あざちゃん」というニックネームで呼ばれています。

そんなあざちゃんはとにかく人が大好きで、視聴者さんに可愛がってもらうこともあるのだとか。この日は『キャーッ！』という黄色い声とともに女子高生に囲まれていたといいます。

たくさんの女子高生たちに『かわいい』といわれながら、ワシャワシャ撫でられるあざちゃんのお顔はこれ以上ないほどご満悦だったそう。

ニヤニヤが止まらない…！

さらに『あざちゃんだよね？』との言葉に「そうだよ！」とでもいっているかのような得意気なお顔もお見せしていたとか。自分のことを知ってくれているなんて嬉しいですよね。

その後もあざちゃんが動くたびに黄色い声援が飛び交います。こんなに可愛がってもらえるなんて街の人気者ですね！女子高生たちと名残惜しそうにお別れをしたあざちゃんは、しばらくニヤニヤが止まらなかったそう。

優しさしかない平和な光景は、多くの人にたくさんの笑顔を届けたのでした♡

この投稿には「可愛すぎてヤバイ」「モテモテわんちゃん♡」「もふもふしたーい！」といった声が寄せられました。平和すぎる光景に多くの人が癒されたようですね。

切ない後ろ姿のあざちゃん

女子高生に囲まれキラキラ笑顔を振りまいていたあざちゃん。別日の朝散歩の光景が紹介されています。この日も「誰かに会えるかなぁ」とウキウキで待っていたそうですが、残念ながら人っ子一人通らない様子…。

ずっと待ち続けるあざちゃんの後姿には哀愁が漂っていたそう。切ない背中に『大丈夫！こんな日もあるよ！』と励ましの言葉をかけたくなってしまいます。この日は残念でしたが、きっとこれからも多くの人を笑顔にしてくれるでしょう…！

TikTokアカウント「doggy_kinoco」には、あざちゃんがたくさんの人と触れ合う光景が紹介されていますよ。ぜひ遊びにいってみてくださいね♪

