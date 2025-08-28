【PlayStation Plus：9月のフリープレイ（海外版）】 9月2日 配信

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」の加入者向けコンテンツ「フリープレイ」において、9月の海外向けタイトルを公開した。

　9月のフリープレイタイトルにはアドベンチャー「Psychonauts 2」、シミュレーションRPG「Stardew Valley」、パズル「Viewfinder」が登場。9月2日よりPS Plus会員限定で配信される。

　いずれも配信期間中にライブラリに追加しておくことで、PS Plusに加入していれば期間終了後もこれらのタイトルを無料でプレイできる。なお、日本では海外向けとは異なるラインナップになる可能性がある。

□海外向けPSブログのページ

Psychonauts 2

Stardew Valley

Viewfinder