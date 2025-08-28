ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡Ö¿Íµ¤À¨¤¹¤®¡×¡¡¥É·³ËÜµòÃÏ¤Ë¡È°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Ê¡É¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥óÃíÌÜ¡Ö¤¨¡¢²¿¤Ç!?¡×
ÂçÃ«¤Î¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Ç¡¼¤Ïº£µ¨4ÅÙ³«ºÅÍ½Äê
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥ì¥Ã¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¸÷·Ê¡É¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÂçÃ«¤Î¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Ç¡¼¤Ç¡¢»î¹çÁ°¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÏÄ¹ÂÇ¤ÎÎó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤¨¡¢²¿¤Ç!?¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤Èº¤ÏÇ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²óÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¤Ï¡¢ºòµ¨Ã£À®¤·¤¿¡Ö50ËÜÎÝÂÇ¡õ50ÅðÎÝ¡×¤òµÇ°¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¤Î¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Ç¡¼¤Ïº£µ¨4ÅÙ³«ºÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤¬3ÅÙÌÜ¡£9·î10Æü¡ÊÆ±11Æü¡Ë¤Ë¤ÏÅê¼ê»ÅÍÍ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î¥°¥Ã¥ºÇÛÉÛ¤Î»î¹ç¤Ï¡¢Ëè²ó¤Î¤è¤¦¤Ë»î¹ç³«»ÏÁ°¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¤³¤ÎÆü¤Î¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¤ÏÍè¾ì¼ÔÁ´°÷¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡ÈÂÀ¤ÃÊ¢¡É¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢»î¹ç³«»ÏÁ°¤«¤éÊÂ¤ÖÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢3»þ´ÖÁ°¤«¤éÂç¹ÔÎó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¤¨¡¢²¿¤Ç!?¡×¡ÖÁ´°÷ÇÛÉÛ¤Ê¤Î¤Ë¡ÊÇú¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¾Ð¡×¡ÖÁ´°÷¤â¤é¤¨¤ë¤³¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¿Íµ¤À¨¤¹¤®¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÍß¤·¤¤¤ó¤À¤Í¡×¤Èº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë