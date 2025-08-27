2025年10月11日（土）に西日本総合展示場新館にて開催を予定している『TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（TGC 北九州 2025）が追加情報を発表した。

『TGC 北九州 2025』

豪華出演者第4弾発表！

ファッション誌「CanCam」専属モデルとして人気を集め、映画初出演となった「モエカレはオレンジ色」でヒロイン役に挑戦し、「第46回 日本アカデミー賞」新人俳優賞を受賞した“めるる”こと生見愛瑠が、TGC北九州のゲストモデルとして追加決定した。さらに、2024年放送のドラマ「くるり〜誰が私と恋をした？〜」でGP帯連続ドラマ単独初主演を務め、現在大ヒット上映中の劇場版「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション」での熱演も話題を呼んでいる。

加えて、2025年8月22日（金）より公開中の映画「隣のステラ」に出演する田鍋梨々花、2025年6月20日（金）公開の映画「君がトクベツ」をはじめ、今年すでに7作品以上のドラマや映画に出演し注目を集める星乃夢奈（TGC北九州初登場）も出演する。

さらに、TikTokフォロワー数1,000万人超を誇る景井ひな、俳優やタレントとしてマルチに活動し、2,783名の中から「ミスセブンティーン2025」ファイナリストに選ばれている梶原叶渚（TGC北九州初登場）の出演も決定した。

ゲストとしては、身長185cmのスタイルで「メンズノンノモデルオーディション2024」にて約2,000通の応募の中から準グランプリを受賞し、俳優としても活動を本格化。わずか半年で現在放送中のドラマ「恋愛禁止」のメインキャストに抜擢された石川愛大、そしてABEMAの人気恋愛リアリティ番組「今日、好きになりました。」出演をきっかけにTikTokフォロワー数が急増、100万人を突破した現役高校生アーティストMON7Aが登場。MON7Aは、自身の動画やスタイルを模倣する「#もんた界隈」ブームでZ世代から支持を集め、2025年8月7日（木）にはオリジナル楽曲「おやすみTaxi」をリリースしたばかりだ。

TGC北九州初登場となる新世代の注目株2名の出演に、さらなる盛り上がりが期待される。

ブランドラインアップ発表

【Knuth Marf（クヌースマーフ）】

「New Clothes, New Me.」をコンセプトに、身に纏った瞬間、新しい自分に出会えるようなアイテムを提案。トレンド感のあるアイテムだけでなく、常識にとらわれない一癖あるデザインのジェンダーレスなコレクションを展開。TGC北九州初登場。

【lanan（ラナン）】

“遊びとスタンダード”をコンセプトに、年齢にとらわれないアクティブな女の子の日常をポジティブに導く洋服を提案。TGC北九州初登場。

【Outfitter lab（アウトフィッターラボ）】

売上30億円を突破し、自社ブランド10ラインを擁する総合マルチブランドEC。最新のトレンドからクラシックなアイテムまで、6万点を超える豊富な商品数を誇り、2025年5月に次世代型セレクトショップとして生まれ変わった注目ブランド。TGC北九州初登場。

【LAGUA GEM（ラグアジェム）】

開催地・北九州市出身のディレクター室原彩夏が手がける人気ブランド。カジュアルアイテムにヴィンテージテイストをミックスし、メンズライクになりすぎない、女性らしさとの絶妙なバランスにこだわった新しいカジュアルスタイルを提案。

【Top of the Hill（トップオブザヒル）】

ヨーロッパやアメリカでバイヤーがセレクトした古着、オリジナル、インポートクローズを圧巻の商品量で取り揃えるヴィンテージショップ。デニム、ワーク、ミリタリー、アンティークコットン、ヴィンテージドレスなど、時代を彩った上質なアイテムで新しいスタイルを提案。TGC北九州2開催連続で登場。

【WEGO（ウィゴー）】

昨年2024年にブランド設立30周年を迎えた、全国約180店舗以上を展開する大人気ブランド。TGC北九州には6開催連続で登場。

4年連続で実施が決定した地元・アミュプラザ小倉の特別ステージ。TGC北九州初登場ブランドを含む4ブランドが集結。

【AS KNOW AS PINKY（アズノゥアズピンキー）】

“BE HONEST TO MYSELF”をコンセプトに、自然体でありながらも、時に強く、時に女性らしいスタイルを提案。モード＆カジュアルを軸に、色や素材を楽しむミックススタイルを展開。TGC北九州初登場。

【FREAK’S STORE（フリークスストア）】

1986年創業。洋服を中心に、カルチャーやアートなど“本当に良いと思うもの”をセレクト。積極的に楽しむ生活者＝“フリーク”として、豊かなライフスタイルを提案するセレクトショップ。

【MAJESTIC LEGON（マジェスティックレゴン）】

“Lady in the next stage”をコンセプトに、GirlからLadyへと進化する女性へ向け、トレンドを取り入れたフェミニンなワードローブを提案。

【JEANASIS（ジーナシス）】

“ぶれない強さ”の黒と“品のある白”を軸に、シャープでこびない服を展開。アミュプラザ小倉ステージには4年連続で登場。

今後の追加情報も乞うご期待！

イベント概要

【TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要】

●日時

2025年10月11日（土） 開場12:30 開演14:00 終演18:30（予定）

●会場

西日本総合展示場新館（〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1）

●チケット

【入場料（税込）】

指定席S：先行販売：13,500円、一般販売：14,000円、TGC CARD割引：10,000円 / お土産袋・応援グッズ・オリジナルノベルティ付

指定席A：先行販売： 8,500円、一般販売： 9,000円、TGC CARD割引： 6,000円 / お土産袋・応援グッズ付

※4歳以上はチケットが必要

【先行販売第一弾】2025年7月19日（土）10:00から順次予約・販売開始

TGC CARD先行 ：2025年7月26日（土）10:00〜8月29日（金）23:59 ※TGC CARD割引対象

dポイントクラブ会員先行：2025年7月26日（土）10:00〜8月29日（金）23:59

※売切次第終了

【先行販売第二弾】2025年8月16日（土）10:00から販売開始

TGC公式LINE先行（第二弾）：2025年8月16日（土）10:00〜8月29日（金）23:59

プレイガイド先行：2025年8月16日（土）10:00〜8月29日（金）23:59

※売切次第終了

【一般販売】2025年8月30日（土）10:00から販売開始

※売切次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

BEA（TEL：092-712-4221） ※月〜金12:00〜16:00

●ブランド

AS KNOW AS PINKY、FREAK’S STORE、JEANASIS、Knuth Marf、LAGUA GEM、lanan、MAJESTIC LEGON、Outfitter lab、Top of the Hill、WEGO 他 ※ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ順

●ゲストモデル

嵐莉菜、池田美優、景井ひな、梶原叶渚、加藤ナナ、川口ゆりな、河村ここあ、菊池日菜子、雑賀サクラ、齋藤飛鳥、さくら、せいら、田鍋梨々花、鶴嶋乃愛、なえなの、なごみ、那須ほほみ、生見愛瑠、希空、土方エミリ、星乃夢奈、MINAMI、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか 他 ※50音順

●モデル

阿部桜々、有坂心花、石川翔鈴、小國舞羽、おさき、上妻美咲、古園井寧々、瀬川陽菜乃、谷田ラナ、中川紅葉、福山絢水、みりちゃむ 他 ※50音順

●ゲスト

石川愛大、今井暖大、午前0時のプリンセス、小宮璃央、郄松アロハ、とうあ、NAOYA（MAZZEL）、樋口幸平、日向亘、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、MON7A、山中柔太朗、RYUKI（MAZZEL） 他 ※50音順

●メインアーティスト

DXTEEN、FRUITS ZIPPER、マルシィ、WILD BLUE 他 ※50音順

●MC

ウエンツ瑛士、宇垣美里 他 ※50音順

●公式サイト

『TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』公式サイト