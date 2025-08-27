【食べ放題ニュース】タカノの「120分フルーツ食べ放題」が神内容!! しかも豪華アフヌン付きで凄すぎ…！
株式会社タカノフルーツパーラーは、2025年9月1日から9月30日までの期間限定で「タカノフルーツティアラ 水玉ぶどう〜シャインマスカット〜」を提供。
【写真】さすがタカノ！極上すぎる「フルーツ食べ放題＆アフヌン」のメニュー画像
このメニューは、カットフルーツ食べ放題とアフタヌーンティーセットを120分間楽しめる、至福の内容となっています。
カットフルーツには、これから旬を迎えるぶどうが登場。ぶどう以外のフルーツも豊富に並び、もちろん食べ放題！
アフタヌーンティーセットは3段構成で、上段にはレアチーズと白ぶどうゼリーの2層仕立て、中段にはピスタチオマカロン、大福風生春巻き、ぶどうのミニタルト、アップルパイが並びます。
下段には和梨のサンドウィッチ、赤ぶどうとトマトのオープンサンドウィッチ、スイカ・青ぶどうの和風マリネが用意されています。
さらに平日限定で、自家製ぶどうシャーベットのミニパフェも提供されます。
ちなみに、10月も「タカノフルーツティアラ」の実施が決定。こちらの予約は9月1日から始まるので、気になる人は早めのチェックをおすすめします。
●商品概要
商品名：タカノフルーツティアラ 水玉ぶどう〜シャインマスカット〜
価格：一人 税込5,500円（本体価格5,000円）、6歳〜12歳 税込3,300円（本体価格3,000円）、6歳未満は無料
提供期間：2025年9月1日（月）〜2025年9月30日（火）
利用時間：120分
予約時間：11:00am、11:15am、11:30am、1:30pm、1:45pm、2:00pm、3:45pm、5:30pm、6:00pm
●平日限定メニュー
メニュー名：自家製ぶどうシャーベットのミニパフェ
提供期間：2025年9月1日（月）〜2025年9月30日（火）※平日限定
提供時間：3:00pmより
●アフタヌーンティー内容
上段：レアチーズと白ぶどうゼリーの2層仕立て
中段：ピスタチオマカロン、大福風生春巻き、ぶどうのミニタルト、アップルパイ
下段：和梨のサンドウィッチ、赤ぶどうとトマトのオープンサンドウィッチ、スイカ・青ぶどうの和風マリネ
ドリンク：コーヒーまたは紅茶（HOT/ICE）おかわり自由
※アフタヌーンティーセットは一人ひとつまで。写真はすべてイメージ。
※9月1日から予約方法が変更され、ウェブからの予約のみ。5名以上での利用の場合は、同名で席を2つに分けて予約し、備考欄に「同じグループで2席予約している」旨を記載する。予約優先となるが、席が空いている場合は当日でも案内。
●次回のタカノフルーツティアラ情報
メニュー名：タカノフルーツティアラ パティスリーティアラ〜Autumn fruits〜
提供期間：2025年10月1日（水）〜2025年10月31日（金）
予約開始：2025年9月1日（月）11:00amより