株式会社タカノフルーツパーラーは、2025年9月1日から9月30日までの期間限定で「タカノフルーツティアラ 水玉ぶどう〜シャインマスカット〜」を提供。

【写真】さすがタカノ！極上すぎる「フルーツ食べ放題＆アフヌン」のメニュー画像

このメニューは、カットフルーツ食べ放題とアフタヌーンティーセットを120分間楽しめる、至福の内容となっています。

カットフルーツには、これから旬を迎えるぶどうが登場。ぶどう以外のフルーツも豊富に並び、もちろん食べ放題！

アフタヌーンティーセットは3段構成で、上段にはレアチーズと白ぶどうゼリーの2層仕立て、中段にはピスタチオマカロン、大福風生春巻き、ぶどうのミニタルト、アップルパイが並びます。

下段には和梨のサンドウィッチ、赤ぶどうとトマトのオープンサンドウィッチ、スイカ・青ぶどうの和風マリネが用意されています。

さらに平日限定で、自家製ぶどうシャーベットのミニパフェも提供されます。

ちなみに、10月も「タカノフルーツティアラ」の実施が決定。こちらの予約は9月1日から始まるので、気になる人は早めのチェックをおすすめします。

●商品概要

商品名：タカノフルーツティアラ 水玉ぶどう〜シャインマスカット〜

価格：一人 税込5,500円（本体価格5,000円）、6歳〜12歳 税込3,300円（本体価格3,000円）、6歳未満は無料

提供期間：2025年9月1日（月）〜2025年9月30日（火）

利用時間：120分

予約時間：11:00am、11:15am、11:30am、1:30pm、1:45pm、2:00pm、3:45pm、5:30pm、6:00pm

●平日限定メニュー

メニュー名：自家製ぶどうシャーベットのミニパフェ

提供期間：2025年9月1日（月）〜2025年9月30日（火）※平日限定

提供時間：3:00pmより

●アフタヌーンティー内容

上段：レアチーズと白ぶどうゼリーの2層仕立て

中段：ピスタチオマカロン、大福風生春巻き、ぶどうのミニタルト、アップルパイ

下段：和梨のサンドウィッチ、赤ぶどうとトマトのオープンサンドウィッチ、スイカ・青ぶどうの和風マリネ

ドリンク：コーヒーまたは紅茶（HOT/ICE）おかわり自由

※アフタヌーンティーセットは一人ひとつまで。写真はすべてイメージ。

※9月1日から予約方法が変更され、ウェブからの予約のみ。5名以上での利用の場合は、同名で席を2つに分けて予約し、備考欄に「同じグループで2席予約している」旨を記載する。予約優先となるが、席が空いている場合は当日でも案内。

●次回のタカノフルーツティアラ情報

メニュー名：タカノフルーツティアラ パティスリーティアラ〜Autumn fruits〜

提供期間：2025年10月1日（水）〜2025年10月31日（金）

予約開始：2025年9月1日（月）11:00amより