[¤ß¤ó¤Ê¤Î¥±ー¥¿¥¤]Kyash¤ÎQUICPay¡Ü¤¬½ªÎ»¤Ø¡£Visa¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ç¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤³¤È¡õÊØÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È
¡¡¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¢¸òÄÌ·ÏIC¥«ー¥É¡¢¤½¤·¤Æ¥³ー¥É·èºÑ¤È¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¼êÃÊ¤Ï¿ôÂ¿¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤É¤¦»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤«¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¸Ä¿Í¤Î¼ñÌ£¤È¤«ÓÏ¹¥¤ÎÎÎ°è¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï¤«¤Ê¤êËþÊ×¤Ê¤¯»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡ÖKyash¡×¤Ç¤¹¡£
Í½þ¡Ê900±ß¡Ë¤ÇÈ¯¹Ô¤Ç¤¤ëÊªÍý¥«ー¥É¡ÖKyash Card¡×¡Êº¸¡Ë¤ÈÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡£¤¤¤Ä¤â»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡PayPay¤äSuica¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤Ç¤ÏÎô¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ç¤â¥Ç¥Ó¥Ã¥È¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥Á¥ãー¥¸¤·¤¿¶â³Û¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤À¤±·èºÑ¤·¤¿¤¤¡×¡¢¡Ö¤·¤«¤·Å¹Æ¬¤äÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÁêÅö¤ËÊØÍø¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï²áµîµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÁÌ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢É®¼Ô¤ÎKyashÍøÍÑÎò¤Ï¤â¤¦¤â¤¦5Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·î´Ö·èºÑ³Û¤ÏºÇÄã¤Ç¤â3Ëü±ß¡£Â¿¤¤¤È¤¤Ï10Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤â¤¦Íê¤ê¤¤ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊKyash¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯²Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¼êÃÊ¤¬Âç¤¤¯ºþ¿·¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Kyash¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òiPhone¤ÎApple Pay¤Ê¤¤¤·Google Pay¤ËÉ³ÉÕ¤±¤Æ¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤¹¤ëºÝ¡¢QUICPay¡ÜÊý¼°¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬8·î31Æü18»þ¤Ç½ªÎ»¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢6～7·î¤Ë¤«¤±¤ÆÃÊ³¬Åª¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡¢Visa¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·Ï¤Î¥¿¥Ã¥ÁÊý¼°¤Ë°ìËÜ²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹°Ü¹Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ðÃÎ¡£QUICPay¡Ü¤Î°·¤¤¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤ÇVisa¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤«¤¿¤Á
¡¡¤¤¤Á¥æー¥¶ー¤«¤é¤·¤Þ¤¹¤È¡Ö6·îÈ¯É½¤Ç8·îËö¤Ç°Ü¹Ô´°Î»¤«¡¢¤À¤¤¤ÖµÞ¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¼êÂ³¤¤ÏKyashÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤À¤±¤Ç´°·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡É®¼Ô¤ÏAndroid¡ÊPixel 9 Pro¡Ë¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃÃÊ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤¯°Ü¹Ô¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£iPhone¤Ç¤â¤½¤¦Æñ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
AndroidÈÇKyash¥¢¥×¥ê¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°ÆÆâ¤¬½Ð¤ÆVisa¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ÎÅÐÏ¿¤¬Â¥¤µ¤ì¤Þ¤¹
¼ÂºÝ¤ÎÅÐÏ¿¤Ï¡¢Google Pay¡ÊGoogle ¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡ËÂ¦¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹
ÅÐÏ¿´°Î»¡£¡ÖKyash¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¹àÌÜ¤¬2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±¦Â¦¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ÇQUICPay¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âVisa¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤ÎÅÐÏ¿¤«¡¢°ã¤¤¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹
¡¡¤¿¤À¡¢Æü¡¹¤ÎÁàºî´¶¤ÏQUICPay¡Ü¤ÈVisa¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤Ï·ë¹½°ã¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö·èºÑÃ¼Ëö¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢²èÌÌ¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£QUICPay¡Ü¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¼Ëö¤ÎÅÅ¸»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥¹¥Þ¥Û¤ÎÁàºî¾õÂÖ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï·èºÑ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Visa¥¿¥Ã¥Á¤Ï°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤·èºÑ¤òËÉ¤°ÌÜÅª¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢PIN¥³ー¥É¤Ê¤ê»ØÌæÇ§¾Ú¤Ç²èÌÌ¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð·èºÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤òËº¤ì¤ë¤È¥¨¥éー¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢Í¿Í¥ì¥¸¤À¤È¤«¤Ê¤êÃÑ¤º¤«¤·¤¤ÌÜ¤ËÁø¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¡¢¥¿¥Ã¥Á·èºÑÂÐ±þ¤ÎÊªÍý¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ò»È¤¦¤Î¤È¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÐÏ¿»þ¤Î¥Á¥åー¥È¥ê¥¢¥ë¤Ë¤â¤¢¤ë¤È¤ª¤ê¡¢·èºÑÃ¼Ëö¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¤¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤ò¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó
¡¡ÂÐ¤·¤Æ¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë²÷Å¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¿¥Ã¥Á¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ç¤¹¡£QUICPay¡Ü»þÂå¤Ï¡¢·èºÑÃ¼Ëö¤Ë2～3ÉÃÄøÅÙ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òÀÜ¿¨¤µ¤»Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬Visa¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀÜ¿¨¤È¤Û¤ÜÆ±»þ¡¢1ÉÃÌ¤Ëþ¤Ç³ÎÇ§²»¤¬ÌÄ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÎ¥¤·¤ÆOK¡£Î¥¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç³ÎÇ§½èÍý¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Í¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·èºÑÍúÎò¤ÎÇÄ°®¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤â¡¢Visa¥¿¥Ã¥Á¤¬ÍÍø¤Ç¤¹¡£Kyash¥¢¥×¥ê¤Î·èºÑÍúÎò²èÌÌ¤Ç¤Ï¡¢·èºÑ³Û¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Å¹ÊÞÌ¾¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·QUICPay¡Ü¤Ç¤Î·èºÑ¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡ÖQUICPay¡Ü¡×¤È¤À¤±É½¼¨¤µ¤ì¡¢Àµ¼°¤ÊÅ¹Ì¾¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¿ôÆü～1½µ´ÖÄøÅÙ¡¢ÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¾ï¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬Visa¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Û¤Ü¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢»æ¥ì¥·ー¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅöÆü¤Îµ²±¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤ÐÊä´°¤Ï¸ú¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¥Ø¥Óー¥æー¥¶ー¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¤¿´¸¯¤¤¤ò´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
QUICPay¡Ü¤Ç¤Î·èºÑÄ¾¸å¤Ï¡¢²ÃÌÁÅ¹ÊÞÌ¾¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¸åÆüÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ë¡£¥µー¥Ó¥¹¤ò»È¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬·ë¹½¤ÊÉÔËþ¤Ç¤·¤¿
¡¡ËÜ¹Æ¼¹É®»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢QUICPay¡Ü¤ÈVisa¥¿¥Ã¥Á¤¬ÊÂ¹ÔÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢8·î31Æü18»þ°Ê¹ß¤Î´°Á´°ìËÜ²½¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢¤Þ¤À¸«ÄÌ¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡QUICPay¡Ü¤À¤±»È¤¨¤ÆVisa¥¿¥Ã¥Á¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤¬¤É¤ì¤¯¤ì¤¤¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡É®¼Ô¤ÎÈ©´¶³Ð¤À¤È¡¢°ûÎÁ¼«ÈÎµ¡¤¬³ºÅö¤·¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¤Ï¡¢ºâÉÛ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¾®Á¬¤ÎËç¿ô¤ò¾¯¤·Áý¤ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤«¡¢»×°ÆÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤ÎVisa¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ÏÁí¤¸¤ÆÊØÍø¤Ç¤·¤¿¡£º£¸å¤âÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»È¤¤Â³¤±¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢À§ÈóKyash±¿±ÄÃ´Åö¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥ãー¥¸ÂÐ±þ¤Î¶ä¹Ô¤ò³È½¼¤ò¤Ê¤Ë¤È¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ÊÆÃ¤Ëau¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¡Ë¡ª
É®¼Ô¤Ï¤â¤¦Visa¥¿¥Ã¥Á°Ü¹Ô¤Ï»ö¼Â¾å½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤ËQUICPay¡Ü¤Ç·èºÑ¤·¤¿¤é¡¢¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¤Ë¤Þ¤Ç¹ðÃÎ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿