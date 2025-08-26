¤½¤ÎÀü¤Êý¡¢¤â¤¦»þÂåÃÙ¤ì¤«¤â¡ª¡Úniko and ...¡Û¡ÖºÇ½Ü¥¸ー¥ó¥º¥³ー¥Ç¡×
¥¸ー¥ó¥º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ç¤ï¤»Êý¼¡Âè¤Ç°ìµ¤¤Ë»þÂåÃÙ¤ì¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¤½¤³¤Ç»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥·¥ç¥Ã¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÎÃå¤³¤Ê¤·½Ñ¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Úniko and ...¡Ê¥Ë¥³¥¢¥ó¥É¡Ë¡Û¤«¤é¡¢º£¤¹¤°¿¿»÷¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¡ÖºÇ½Ü¥¸ー¥ó¥º¥³ー¥Ç¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£º£¤Ã¤Ý¤¤¥¸ー¥ó¥º¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢ËèÆü¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¤Û¤Î´Å¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ç¥È¥ì¥ó¥É¥¸ー¥ó¥º¤òÂç¿Í²Ä°¦¤¯¹¹¿·
¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Ð¥ì¥ë¥ì¥Ã¥°¥¸ー¥ó¥º¤òÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹ç¤ï¤»¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¤¢¤¨¤Æ¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥¦¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¹õ¤È¡¢¥Ú¥×¥é¥à¤Î¤Û¤Î¤«¤Ë´Å¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢±ü¹Ô¤´¶¤Î¤¢¤ë¥³ー¥Ç¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¸µ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â¤´¤Ä¤á¥µ¥ó¥À¥ë¤ÇÅý°ì´¶¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ï²ÚÔú¤Ê¥·¥ç¥ë¥Àー¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£Âç¿Í²Ä°¦¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤ò¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¿þ¤òÀÞ¤êÊÖ¤· & ¥¯¥í¥·¥§¥ìー¥¹¤Ç¤°¤Ã¤È¹¤È´¤±¡ª
Àü¤¸Å¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤Ê¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¥ï¥¤¥É¥¸ー¥ó¥º¤Ï¡¢¿þ¤òÂç¤¤¯ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¥é¥Õ¤µ¤ò¤Ò¤È¤µ¤¸¥×¥é¥¹¡£¤½¤³¤Ë¡¢º£µ¨ÃíÌÜ¤Î¼ê»Å»ö´¶¤Î¤¢¤ë¥¯¥í¥·¥§¥ìー¥¹¥ï¥ó¥Ô¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢Á¯ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤¦¤Î¤¬¥«¥®¡£º¹¤·¿§¤Ë¤â¤Ê¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥¯¥í¥·¥§¥ìー¥¹¤Î¥ï¥ó¥Ô¤ò½Å¤Í¤ì¤Ð¡¢T¥·¥ã¥Ä ¡ß ¥¸ー¥ó¥º¤ÎÄêÈÖ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°ìµ¤¤Ë¿·Á¯¤Ë¡£»Å¾å¤²¤Ë¥¥ã¥Ã¥×¤ä¥¹¥Ý¥µ¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢µÙÆü¤é¤·¤¤¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤òÅº¤¨¤Æ¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ï¥¤¥É¥Ç¥Ë¥à¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥ã¥Ä¤òÂç¿Í´é¤Ë
¥â¥Î¥Èー¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿90¡Çs¥é¥¤¥¯¤Ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¡£¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸´¶¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ç¥Ë¥à¤Ï¡¢ÉÕÂ°¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¥Ù¥ë¥È¤ÇÄø¤è¤¯°ú¤Äù¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¿§¤Î¸ú²Ì¤ÇÁ´ÂÎ¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥ï¥¤¥É¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥ã¥Ä¤ò¥é¥Õ¤Ë±©¿¥¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤ì¤¿¥àー¥É¤ò¥×¥é¥¹¡£Â¸µ¤Ï¥¹¥Ëー¥«ー¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡¢Âç¿Í¤Î¥¹¥È¥êー¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥Ë¥àon¥Ç¥Ë¥à¤ÏºÙÉô¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ç¥·¥ã¥ì´¶¥¢¥Ã¥×
¾åµé¼Ô´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥Ç¥Ë¥àon¥Ç¥Ë¥à¤Î¥ï¥ó¥Èー¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¶»¸µ¤Î»É½«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä¤ò±©¿¥¤ì¤Ð¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÃæ¤Ë¤â¥·¥ã¥ì´¶¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥ó¥¿ー¥¹¥ê¥Ã¥ÈÆþ¤ê¤Î¥Õ¥ì¥¢¥¸ー¥ó¥º¤¬µÓ¤ò¥¹¥é¥ê¤È¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢¥Öー¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¤¹¤Ã¤¤ê¥¹¥Þー¥È¤Ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ë¤³¤Ê¤ì¤Æ¸«¤¨¤ë¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥Ç¥Ë¥àon¥Ç¥Ë¥à¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
writer¡§Sara.K