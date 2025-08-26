サッカーのスペイン１部リーグ、セルタの育成組織でプレーする永島流星さん（父・登夢さん提供）

近年のサッカー界では、日本人選手が欧州主要１部リーグに移籍して活躍するのは珍しいことではなくなった。ただ、若くして異国の地で暮らし、プロを目指す選手は少ない。横浜市緑区の小学６年生、永島流星（りあん）さん（１２）はその一人。昨季はスペイン１部リーグのセルタの育成組織「カンテラ」でプレーし、９月から新シーズンに挑む。厳しい競争にもまれながら、世界へ羽ばたこうとする若き才能に迫った。

夏盛りの８月上旬。父の登夢（とむ）さん（４５）、高校１年生の長男、海琉（るおん）さん（１５）と神奈川新聞社のインタビューに応じてくれた三男の流星さんのまなざしは、希望に満ちていた。海外でサッカーに打ち込むのは容易な決断ではないが、将来性を見込んで踏み切った。

初めてスペインの地を踏んだ昨季は約１０カ月間、国内外の有望株と切磋琢磨（せっさたくま）し、現地学校に通いながらスペイン語と英語を習得。その姿が想起させるのは強豪バルセロナのカンテラ育ちで、日本代表の久保建英選手（２４）＝レアル・ソシエダード。久保選手の歩んできたルートが大きな指標となる。

国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）の規定により、１８歳未満の国際移籍は原則禁止されている。プロ契約まであと６年だが、トップチーム昇格は保証されていない。さらにカンテラの選抜は１年ごとに行われる。熾烈（しれつ）な競争環境に身を置きながらも、流星さんは「夢のためなら頑張れる。絶対に諦めない」と並々ならぬ覚悟をのぞかせる。

弟の姿に触発され、海琉さんも今季スペイン１部に昇格したレアル・オビエドのカンテラでプレーすることが決まった。「プレッシャーは増すけど、それよりやる気が勝っている」と新天地でのプレーを心待ちにしている。日本で研さんする次男の澄空（すかい）さん（１３）も含めた３兄弟の夢は明確だ。「将来は兄弟全員で日本代表」