この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルにて公開された「【即実践可能】最賃63円UPはチャンス！人件費をコントロールする３つの新常識」にて、社労士のたかこ先生が経営者の悩みである「賃上げ」問題について、独自の見解と実践策を語った。



動画では、賃金引き上げが避けられない現状において「自社にあった賃上げの方法と助成金の使い方」について具体的なアドバイスを提示している。



冒頭、たかこ先生は「賃上げイコールコストが上がるって考えてるのよ。でもね、これでは採用につながらないし、従業員のモチベーションにもつながらない」と指摘。とりあえず最低賃金に合わせた“表面的な賃上げ”では人手不足やモチベーション低下といった根本問題の解消には繋がらないと強調した。



続けて、賃上げには「一律ベースアップ型」「等級・職種別改定型」「重点職種アップ型」の3つの“型”があると解説。中小企業には「最低賃金に合わせた賃上げと重点職種アップ型の組み合わせ」を強く推奨し、「この2つを頑張ることで会社の負担を減らしつつ採用や現場定着にも繋がる」とポイントを語った。



また、賃上げにかかるコストを補う「お金の作り方」として「残業の削減」「自動化・省力化」「人件費の入れ替え」「商品単価の見直し」を具体的に指南。「残業を減らし、マニュアル化やスポットワーカーの活用、RPAやITツールで定型業務を自動化することで、“社員を減らさずともキャッシュを生み出す仕組みができる”」と実例を交えて説明したのが印象的だ。



さらに、賃上げ時に活用できる助成金として「業務改善助成金」と「働き方改革推進支援助成金」を紹介。「省力化の機械やシステム、AI導入で最大920万円まで支援」「3年間、取り組みを1つずつやることでフル活用できる」など、実践的なアドバイスを惜しみなく披露。「昇給と助成金はセットで考えるべき。今は“昇給は必須の時代”」と断言した。



動画終盤、「現状を把握し賃上げの型を決める」「お金を作る努力で負担減」「使える助成金を選定」という3本柱で賃上げ戦略を総括。



特典として「出費を抑えるお金の作り方のチェックリスト」も視聴者に提供し、「無駄な労働時間の削減で、本来払わなくていい人件費を浮かせてください」と呼びかけた。動画を締めくくる形で「このチャンネルでは今後も経営やローン、お金に関する情報を発信していきます。“役立った”と思った方はチャンネル登録と高評価をお願いします」と視聴者にアピールし、実践的かつ前向きなメッセージで動画を結んだ。