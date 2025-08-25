本物のマジックミラー号に“非モテ”芸人大興奮！SOD全面協力で“男の夢”実現

8月24日（日）に放送された見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、モテない男が普段言えない女性への本音を叫ぶ企画「マジックミラー弁慶」が実施された。

初めて見る本物のマジックミラー号に感動した様子の芸人たち。車内に入ると「本当に青空だね！」とテンションも爆上がりし…。

【映像】「実際に現役で使ってるやつです」“本物”の車内の様子

車の中からは車外が見えるが、窓がマジックミラーになっているため外からは車内の様子がわからず、ただ駐車しているワンボックスカーにしか見えない「マジックミラー号」。今回は、一部の映像作品で人気のマジックミラー号に乗り、女性からは見えない状態で女性に向かって普段言えない本音を叫ぶ企画「マジックミラー弁慶」の第2弾が放送された。

集められたのはカカロニ・栗谷、レインボー・ジャンボたかお、宮下草薙・草薙航基、ママタルト・大鶴肥満、ジェラードン・アタック西本。これに見取り図・盛山晋太郎を加えた6人のモテない芸人が企画に臨んだ。

ソフト・オン・デマンド社全面協力のもと用意されたのは、本物のマジックミラー号。6人は口々に「テンション上がるわ！」「嬉しい！」と興奮の声をあげる。

見取り図・リリーは「ガチやからね。マジのマジックミラー号です」と説明。盛山も「実際使ってるやつ、現役で」と強調する。

中に入った6人は、「本当に青空だね」と映像で見慣れた壁紙にも感動した様子。車外にいたときは「マジで見えないじゃん」とマジックミラーに感心していた面々は、車内からの景色には「外見えてる！」とはしゃぐなど、憧れの車にテンションが上がりっぱなしだった。