Stray Kids¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Î»Â¿·¤ÊÇò¹õ¡È¥¯¥ë¥¨¥é¡É¥Ø¥¢¤¬¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¡ªÅê¤²¥¥Ã¥¹Æ°²è¡õ¡ØKARMA¡Ù¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥á¥¤¥¥ó¥°¤ËÈ¿¶Á
Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤ÎHyunjin¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡Ë¤ÎÇò¹õ¥Äー¥Èー¥ó¤ÎË·¼ç¥Ø¥¢¤¬¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûº¸±¦¤ÇÇò¹õ¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¥Ø¥¢¤¬»Â¿·¤Ê¥¹¥¥º¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤ÎÅê¤²¥¥Ã¥¹¡õ¥À¥ó¥¹①～③
¢£¡È¥¯¥ë¥¨¥é¡É¥Ø¥¢¤Î¥¹¥¥º¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤¬Åê¤²¥¥Ã¥¹¡ª
¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤ÏË·¼çÆ¬¤Îº¸Â¦¤ò¿¿¤ÃÇò¡¢±¦Â¦¤ò¹õ¤Ë¤·¤¿¥â¥Î¥¯¥í¤Î¥Ïー¥Õ¡õ¥Ïー¥Õ¥Ø¥¢¤ò¡¢¿·¶Ê¡ÖCEREMONY¡×¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÈäÏª¡£Æ»Ãå¤Î¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ç¡¢Èà¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢Î¾¼ê¤Ç¥Ôー¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤¬¤À¤ó¤À¤ó¥«¥á¥é¤Î¶á¤¯¤ØÊâ¤ß´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢±¦¼ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿°¤Ë¤¢¤Æ¤Æ¤«¤é¡¢¾ðÇ®Åª¤ËÅê¤²¥¥Ã¥¹¤·¤Æ¥«¥á¥é¤ò±£¤·¤¿¡£
¡ÖCEREMONY¡×¤Î¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Changbin¡Ê¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¡Ë¤È¥Ú¥¢¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¥ì¥¥ì¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£°ÒÀª¤è¤¯¥¥Ã¥¯¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Óー¥È¤ËÂÎ¤òÍÂ¤±¤Æ¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤Î¹â¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÇò¹õ¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¯¥ë¥¨¥é¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¶»¤¬¶ì¤·¤¤¡×¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤ÆÅ·ºÍ¡Ä¡×¡ÖÆ»Ãå¤Ã¤Ý¤¤¤Î»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê´¶ÁÛ¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Æ°²è¡§Stray Kids¡ØKARMA¡Ù Jacket MAKING FILM
¤Ê¤ª¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢4th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKARMA¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£