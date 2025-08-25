清原果耶 Qoo10イメージキャラクターに就任！Qoo10 TV-CM「はじめてのメガ割」篇
「Qoo10」は、2025年8月31日(日)から開始するQoo10最大の楽しいショッピング祭り「メガ割」の開始に合わせて、新TV-CM「はじめてのメガ割」篇を8月27日(水)より全国で放映開始
放映開始 ：2025年8月27日(水)〜
放映エリア：全国
出演者 ：清原果耶
このTV-CMには、俳優・清原果耶さんが、現在のQoo10イメージキャラクターである川口春奈さんに加え、新たに就任しました。
これまで、川口さんは「案内人」としてQoo10の魅力をナビゲートしてきましたが、今回の新TV-CMでは、新たに加わった清原果耶さんが、「等身大のユーザー代表」として出演します。
CM内では、等身大のQoo10ユーザーとして登場した清原さんが、ショッピングのワクワク感や「メガ割」でのお得な買い物体験を、リアルな視点で自然体で表現。
Z世代を中心に共感を集める清原さんならではの感性が、Qoo10の世界観と重なり合っています。
また、撮影後のインタビューでは、撮影でのお気に入りのシーンや挑戦してみたいことを語っていただき、清原さんの素顔が垣間見える内容となっています。
TV-CMを通じて、イメージキャラクターとして新たな一歩を踏み出した清原果耶さんとともに、Qoo10の魅力あるショッピング体験を楽しめます。
【「はじめてのメガ割篇」TV-CMストーリー】
清原果耶さんがQoo10メガ割の世界に初めて訪れます。
メガ割で体験するお買い物の楽しさに、どんどん引き込まれていく様子を、このCMでしか見られない沢山の清原さんの”表情”で表現しています。
メガ割の世界の中では、レビューの高いアイテムを発見したり、ライブショッピングで盛り上がったり、思いがけず欲しかった商品に気づいたりするなど、Qoo10メガ割のショッピングならではの楽しさがテンポよく展開されていきます。
「これも！これも！どうしよう！」と高まる気持ちを次々に口にしながら、「全部欲しい〜〜！！」という掛け声とともにテンションは最高潮に。
「きたきたー！」と感情を爆発させ、お買い物をイキイキと楽しみ尽くします。
そして最後、清原さんがカメラの向こうにいる皆さんに向けてメガ割楽しもうよとニコッと表情を向け、CMが締めくくられます。
【TV-CM動画撮影エピソード】
清原さんは「おはようあります！よろしくお願いします」と元気に現場スタッフに挨拶し、スタジオに登場。
CMの構成や撮影内容について説明を受け、和やかな雰囲気の中、撮影がスタートしました。
初対面の共演者ともすぐに打ち解け、撮影の合間には談笑する様子も。
まるでCMの設定そのままに、自然な“親友感”が現場を包みました。
清原さんが心を躍らせジャンプするシーンでは、共演者と息がピッタリのジャンプをみせ、現場からも驚きの声が上がりました。
その後も、俳優ならではの豊かな演技力で1発OKを出すなど撮影は順調に進みました。
【清原果耶さん、撮影後インタビュー(一部抜粋)】
Q. 撮影を終えての感想や、特にお気に入りのシーンを教えてください
A. お友達と楽しそうに盛り上がっているシーンが、撮影も、そのシーンの印象としても思い出深いなと思っています。
Qoo10モールの世界観を想像しながら撮影に臨めたので楽しかったです。
(共演者とは)すごく楽しいシーンだったので、「ここ楽しいシーンだよね」とか、「あとはもう盛り上がるシーンしか残ってないね」って他愛もない会話をしながら撮影されました
Q. 清原さんがメガ割で買いたいものは何ですか？
A. ほんとに毎回悩みます。
いっぱいあるんですけど、私は食品とかを買うことが多いので、おいしいおやつとか買いたいです。
昨日(撮影日前日)も、撮影現場でスタッフさんとメガ割の話になり、第一弾はこれを買うよという会話ができてうれしくなりました。
Q. Qoo10アプリの世界を訪れる役どころでしたが、清原さんが今訪れたい場所はどこですか？
A. 温泉が大好きで結構一人旅をするんですけど、温泉めがけてふらっと旅に出たりするので、とにかく温泉があるどこかへ行きたいです。
(過去行った一人旅は)金沢は好きでよく行きます。
その時はお寿司目当てでした笑 音楽も好きなので、ライブハウスめがけて行ったりもします。
Q. 川口さんは”Qoo10の案内人” ですが、清原さんが川口さんに教えて(案内して)ほしいことはなんですか？
A. メガ割の時に何を買うかを知りたいです。
どんなものを使っているかとか。
もちろん美容も知りたいですし、家電も何を使っているかとか知りたいですし。
おやつもいっぱい買いたいので、ビューティーなおやつとか知れたらうれしいです。
Q. メガ割をきっかけにいろいろな商品に挑戦する人が多いですが、清原さんが挑戦してみたいことはありますか？
A. 金継ぎ！思い出深い大切なお皿を割ってしまって。
金継ぎができたらもっと大切なものになるなと思ったんですけど、なかなかタイミングが合わずに行けていなくて。
2025年中には金継ぎを習いに行くのか、職人さんにお願いするのか、一歩踏み出してみたいなと思っています。
清原果耶(きよはら かや)
大阪府出身。
2015年NHK連続テレビ小説「あさが来た」で俳優デビュー。
2021年度前期、連続テレビ小説「おかえりモネ」にヒロインとして出演。
映画「護られなかった者たちへ」で日本アカデミー賞最優秀助演女優賞を受賞。
舞台「ジャンヌダルク」で読売演劇大賞杉村春子賞を受賞。
近年では、映画「青春18×2 君へと続く道」「碁盤斬り」、「片思い世界」、2024年10月期ABCテレビ「マイダイアリー」に出演。
2025年7月期TBS火曜ドラマ「初恋DOGs」が7月1日より放送中。
待機作として、Netflixシリーズ「イクサガミ」がある。
