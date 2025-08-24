鹿児島vs長野 スタメン発表
[8.24 J3第24節](白波スタ)
※19:00開始
主審:小林健太朗
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 藤嶋栄介
DF 3 杉井颯
DF 4 広瀬健太
DF 7 千布一輝
DF 44 青木義孝
MF 5 ジョアオ
MF 14 吉尾虹樹
MF 20 圓道将良
MF 27 山口卓己
FW 13 近藤慶一
FW 18 河村慶人
控え
GK 16 山内康太
DF 21 相馬丞
DF 23 小島凛士郎
MF 8 藤村慶太
FW 9 アンジェロッティ
FW 10 武星弥
FW 11 福田望久斗
FW 36 米澤令衣
FW 92 ンドカ・チャールス
監督
相馬直樹
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 21 松原颯汰
DF 2 酒井崇一
DF 7 大野佑哉
DF 24 砂森和也
MF 5 長谷川雄志
MF 8 近藤貴司
MF 17 忽那喬司
MF 28 藤川虎太朗
MF 46 古賀俊太郎
MF 77 ターレス
FW 18 浮田健誠
控え
GK 1 田尻健
DF 3 冨田康平
MF 10 山中麗央
MF 25 田中康介
MF 33 安藤一哉
FW 11 進昂平
FW 87 村上千歩
監督
藤本主税
※19:00開始
主審:小林健太朗
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 藤嶋栄介
DF 3 杉井颯
DF 4 広瀬健太
DF 7 千布一輝
DF 44 青木義孝
MF 5 ジョアオ
MF 14 吉尾虹樹
MF 20 圓道将良
MF 27 山口卓己
FW 13 近藤慶一
FW 18 河村慶人
控え
GK 16 山内康太
DF 21 相馬丞
DF 23 小島凛士郎
MF 8 藤村慶太
FW 9 アンジェロッティ
FW 11 福田望久斗
FW 36 米澤令衣
FW 92 ンドカ・チャールス
監督
相馬直樹
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 21 松原颯汰
DF 2 酒井崇一
DF 7 大野佑哉
DF 24 砂森和也
MF 5 長谷川雄志
MF 8 近藤貴司
MF 17 忽那喬司
MF 28 藤川虎太朗
MF 46 古賀俊太郎
MF 77 ターレス
FW 18 浮田健誠
控え
GK 1 田尻健
DF 3 冨田康平
MF 10 山中麗央
MF 25 田中康介
MF 33 安藤一哉
FW 11 進昂平
FW 87 村上千歩
監督
藤本主税