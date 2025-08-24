[8.24 J3第24節](白波スタ)

※19:00開始

主審:小林健太朗

<出場メンバー>

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 藤嶋栄介

DF 3 杉井颯

DF 4 広瀬健太

DF 7 千布一輝

DF 44 青木義孝

MF 5 ジョアオ

MF 14 吉尾虹樹

MF 20 圓道将良

MF 27 山口卓己

FW 13 近藤慶一

FW 18 河村慶人

控え

GK 16 山内康太

DF 21 相馬丞

DF 23 小島凛士郎

MF 8 藤村慶太

FW 9 アンジェロッティ

FW 10 武星弥

FW 11 福田望久斗

FW 36 米澤令衣

FW 92 ンドカ・チャールス

監督

相馬直樹

[AC長野パルセイロ]

先発

GK 21 松原颯汰

DF 2 酒井崇一

DF 7 大野佑哉

DF 24 砂森和也

MF 5 長谷川雄志

MF 8 近藤貴司

MF 17 忽那喬司

MF 28 藤川虎太朗

MF 46 古賀俊太郎

MF 77 ターレス

FW 18 浮田健誠

控え

GK 1 田尻健

DF 3 冨田康平

MF 10 山中麗央

MF 25 田中康介

MF 33 安藤一哉

FW 11 進昂平

FW 87 村上千歩

監督

藤本主税