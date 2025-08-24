コルテスの前に6回1死まで手も足も出ず…ド軍ロッカーは静寂

【MLB】パドレス 5ー1 ドジャース（日本時間24日・サンディエゴ）

2夜連続で「BEAT LA！」の大合唱が響き渡った。ドジャースは23日（日本時間24日）、ペトコパークでパドレスに1-5で敗戦。完敗で首位陥落となり、試合後のロッカールームは重たい空気に包まれていた。

同率首位に並ばれて迎えた一戦。パドレスの先発はコルテスだった。昨年のワールドシリーズ第1戦ではフリーマンがサヨナラ満塁弾を放ち、さらに試合前の時点で防御率は5点台後半と、打ち崩したい相手だった。

しかし試合が始まってみると、コルテスは先頭・大谷を空振り三振に仕留めてから波に乗り、打者が次々と凡退。6回1死まで完全投球を許した。ロハスがチーム初安打を放ち、2死一塁で大谷の打席がコールされると、パドレスファンからは大ブーイング。中飛に打ち取られ、敵地は大歓声だった。

8回には代打フリーランドが前日のメジャー初本塁打から2戦連発となるソロを放ったが、その裏に2点を追加されてダメを押された。

痛恨の2連敗を喫したドジャースのロッカーは、当然ながら暗い雰囲気に。シャワーを浴びた大谷は黙々と着替え、別の部屋へ去っていった。グラスノー、ロハス、スミスに取材が行われたが、周りの選手はほぼ無言で帰宅の準備を進めていた。

2戦連発のフリーランドも喜びたかっただろうが、2連敗という結果に椅子に座って俯き、落胆した様子だった。24日（同25日）はパドレスとのカード最終戦。プレーオフではまた激突する可能性もある。何とか最後に勝ってシリーズを終えたいところだ。（上野明洸 / Akihiro Ueno）