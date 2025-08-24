Photo: 山田いせ

10数年ぶりに洗濯機を買い替えることになりました！

普段から気にして、定期的にお掃除はしていた方だと思うのですが、いざ古い洗濯機をどかしてみると、洗濯機の排水パンが汚いのなんのって…。

特に排水トラップの周りは、髪の毛やペットの毛、ホコリが、排水口の網と絡んでいて、お掃除がやりづらい…。

ということでこれを機に、今後のお掃除を楽チンにするべく、山崎実業・Plateの「洗濯機排水トラップホコリ防止カバー」を導入！

これがあれば、ゴミが溜まったらカバーを外して洗って戻すだけで、簡単にお掃除できちゃいます。

山崎実業が作ると、ホコリ防止カバーさえ端正なんだ

こちらが、山崎実業・Plateの「洗濯機排水トラップホコリ防止カバー」。

洗濯機の排水トラップのところにある、網の部分をカバーして、ホコリや髪の毛が絡みつくを防止してくれるアイテムです。山崎実業らしいシンプルで端正な佇まいだ。

ホースに合わせて、穴の大きさを変えられる“溝”付き

大きさは、縦幅16×横幅16×厚み0.2cm。しなりの効いたシリコーン製で、見た目にも安っぽさがない。切り目が入っているので、ここから排水ホースを通します。

自宅の排水ホースの大きさに合わせて、中央にある穴をハサミで切って、大きさを変えて使うのですが、1.5mmおきくらいにガイドラインが掘ってあるので切りやすい〜。

排水口の掃除の時間が、“秒”に短縮されました

取り付け後はこんな感じ。ゴミが溜まってきたら、上から拭いたり、切れ目からカバーを外して水道で洗ったりして、清潔に保てます。

所要時間はほんの30秒くらいでしょうか。

洗濯機の排水口以外でも、キッチンや洗面台のシンク下にある排水口にも取り付けられます。あの、嫌〜な虫の侵入も防げるかも。

思い立ったが吉日。いますぐ導入してみてください！

