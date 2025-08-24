アーセナルvsリーズ スタメン発表
[8.23 プレミアリーグ第2節](エミレーツ スタジアム)
※25:30開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
FW 20 ノニ・マドゥエケ
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 22 イーサン・ヌワネリ
MF 23 ミケル・メリノ
MF 56 M. Dowman
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 19 レアンドロ・トロサール
監督
ミケル・アルテタ
[リーズ]
先発
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 2 ジェイデン・ボーグル
DF 3 ガブリエル・グズムンドソン
DF 5 パスカル・ストライク
DF 6 ジョー・ロドン
MF 18 アントン・シュタハ
MF 22 田中 碧
MF 44 イリア・グルエフ
FW 7 ダニエル・ジェームズ
FW 10 J. Piroe
FW 29 W. Gnonto
控え
GK 26 カール・ダーロウ
DF 15 ジャカ・ビヨル
DF 23 セバスティアン・ボルナウ
DF 25 サム・バイラム
MF 8 ショーン・ロングスタッフ
MF 11 ブレンデン・アーロンソン
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
FW 19 ノア・オカフォー
FW 20 ジャック・ハリソン
監督
ダニエル・ファルケ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
