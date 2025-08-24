[8.23 プレミアリーグ第2節](エミレーツ スタジアム)

※25:30開始

<出場メンバー>

[アーセナル]

先発

GK 1 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 12 ユリエン・ティンバー

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 36 マルティン・スビメンディ

MF 41 デクラン・ライス

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 14 ビクトル・ギェケレシュ

FW 20 ノニ・マドゥエケ

控え

GK 13 ケパ・アリサバラガ

DF 3 クリスティアン・モスケラ

DF 15 ヤクブ・キビオル

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

MF 22 イーサン・ヌワネリ

MF 23 ミケル・メリノ

MF 56 M. Dowman

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 19 レアンドロ・トロサール

監督

ミケル・アルテタ

[リーズ]

先発

GK 1 ルーカス・ペリ

DF 2 ジェイデン・ボーグル

DF 3 ガブリエル・グズムンドソン

DF 5 パスカル・ストライク

DF 6 ジョー・ロドン

MF 18 アントン・シュタハ

MF 22 田中 碧

MF 44 イリア・グルエフ

FW 7 ダニエル・ジェームズ

FW 10 J. Piroe

FW 29 W. Gnonto

控え

GK 26 カール・ダーロウ

DF 15 ジャカ・ビヨル

DF 23 セバスティアン・ボルナウ

DF 25 サム・バイラム

MF 8 ショーン・ロングスタッフ

MF 11 ブレンデン・アーロンソン

FW 14 ルーカス・ヌメチャ

FW 19 ノア・オカフォー

FW 20 ジャック・ハリソン

監督

ダニエル・ファルケ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります