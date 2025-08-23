第107回全国高校野球選手権決勝

第107回全国高校野球選手権は23日、甲子園球場で第15日が行われ、日大三（西東京）は沖縄尚学（沖縄）に1-3で敗れ、14年ぶり3度目の優勝はできなかった。日大三エースの近藤優樹（3年）投手は7回のピンチを脱出して気合を雄叫び。闘志あふれる姿に、ネットのファンも興奮した。

1-2とリードを許して迎えた7回。日大三の近藤は、沖縄尚学の伊波槙人（3年）と対峙した。

フルカウントからの7球目は、内角高めへ。ファウルチップで捕手のミットに収まって三振のようにも映ったが、伊波が左手に当たったとアピールし、判定は死球となった。その後に日大三サイドがアピールし、審判団による協議などで試合がしばらく中断した。

ベンチに戻りかけていた近藤は困惑の表情を浮かべていたが、この後の2死一、二塁のピンチを脱出。気合十分に雄叫びを上げた。

Xのファンからは「ピンチ凌いだ」「近藤くん良くやった！ 素敵な雄叫び！！」「近藤くん切り替えてよく抑えたな」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）