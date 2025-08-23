最大16時間の連続録画に対応！MAXWIN『MF-BDVR003-PRO』

MAXWINは、人気シリーズMUFUの配線が不要で1秒で設置が可能な車＆バイク＆自転車用ドライブレコーダー『MF-BDVR003-PRO』を、2025年8月19日より応援購入サービス Makuakeにて先行販売開始しました。

MAXWIN『MF-BDVR003-PRO』

【製品仕様】

イメージセンサー ：200万画素CMOSセンサー

前/後レンズ ：広角150°/ F1.8

有効画像数 ：1920(H)x1080(V)

録画サイズ／フレームレート：1080P ＠27.5fps

記録媒体 ：スピード V30以上のmicroSD推奨

(32〜128GBに対応)

ファイル形式 ：TS(1秒単位で保存)

ファイルサイズ ：1ファイル 1分/3分

静止画形式 ：JPG

記録方式 ：ループ録画(上書き方式)

画像再生方法 ：スマートフォン連携専用アプリでの再生

充電時間 ：約4時間 (5V/2A アダプター使用した場合)

バッテリー ：4000mAh、最大連続動作時間16時間

防塵/防水 ：IP66相当

Gセンサー ：3軸加速度センサー(ON/OFF選択可能)

Wi-Fi ：内蔵(接続時間3分/常時、選択可能)

LED信号機対応 ：対応可

記録方式 ：常時録画・緊急録画・静止画

マイク ：内蔵(ON/OFF選択可能)

寸法 ：約72.1×47×37mm(本体)

重量 ：約118g(本体)

動作温度範囲 ：-10℃〜60℃

動作湿度範囲 ：20％〜70％ RH

保存温度範囲 ：-20℃〜70℃

MAXWINは、人気シリーズMUFUの配線が不要で1秒で設置が可能な車＆バイク＆自転車用ドライブレコーダー『MF-BDVR003-PRO』を、2025年8月19日より応援購入サービス Makuakeにて先行販売開始。

●先行販売期間

2025年8月19日(火)11:00 〜 2025年9月29日(月)

●リターン価格について

『MF-BDVR003-PRO(標準同梱品：車用マウント)』

・メーカー希望小売価格 24,200円(税込)

・【超超早割】40％OFF スマートモニター 14,520円(税込) 限定200個

・【超早割】37％OFF スマートモニター 15,246円(税込) 限定300個

『MF-BDVR003-PRO(標準同梱品：バイク用マウント)』

・メーカー希望小売価格 22,000円(税込)

・【超超早割】40％OFF スマートモニター 13,200円(税込) 限定100個

・【超早割】37％OFF スマートモニター 13,860円(税込) 限定150個

※リターンはなくなり次第終了です。

●商品特徴

・配線不要で車やバイクどこにでも取り付け可能！

どこでも取り付け可能

車やバイクはもちろん自転車やハンディカメラとしても使用が可能です。

配線が不要なので好きなところへマウントをペタっと貼り付けるだけで取付完了。

ドライブレコーダー取り付けに工賃不要、自身で1秒で設置完了できます。

・大容量バッテリー

大容量バッテリー

前モデル(MF-BDVR003)は2000mAh、最大連続動作時間7時間でしたが大幅アップグレードしました。

製品は満充電時、最大16時間の連続録画に対応する大容量バッテリー(4000mAh)を搭載。

もうバッテリー残量を気にすることはありません。

・電源・録画ボタンの押し忘れナシ

マウント取付で自動電源ON

独自システム スマート感知センサー

MUFUシリーズの独自特許システム『スマート感知センサー』搭載。

製品本体に電源ボタンやスイッチは一切なく、マウントに設置するだけで自動的に電源がONになり録画開始します。

また、マウントから取り外すと自動で電源がOFFとなり録画も終了となります。

マウントに取り付けたままでも、静止状態が3分続くと自動で電源OFFし、動きを感知すると自動で電源ONになります。

・高画質だから昼も夜も鮮明

高画質撮影

広角単焦点防水レンズを採用し、昼夜問わず鮮明な映像を録画できます。

200万画素CMOSセンサー搭載、1920×1080のFHDの高画質録画を実現しました。

撮影映像

・アプリでリアルタイム映像を視聴可能

アプリ連携でリアルタイム視聴

録画データの確認や本体の設定などはSDカードを取り出さずにスマートフォンアプリから確認・設定ができます。

リアルタイム映像の視聴もできるのでカメラ角度の確認やバックモニターとしても使用できます。

録画データの保存もスマートフォンにその場で即時保存できます。

・防水防塵IP66

防水防塵IP66

バイクや自転車での使用時に突然の雨などにも完全対応。

●本体セット内容

車用ステー入りセット

バイク用ステー入りセット

標準で同梱されているマウントを選んで購入できる2パターンを用意しました。

その他マウントは別売オプションにて設定しています。

自動車・バイク・自転車を複数台所有されている方は、オプションの購入でマウントの移設の必要が無くなり、本体1台の付け替えで複数台の撮影をカバーできます。

『バイク用ステー入りセット』

・本体(MF-BDVR003-PRO)

・バイク用マウント

・充電ケーブル

・取扱説明書

・保証書

『車用ステー入りセット』

・本体(MF-BDVR003-PRO)

・車用マウント

・充電ケーブル

・取扱説明書

・保証書

マウント次第でどこにでも取り付け

