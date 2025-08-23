　シントトロイデン(ベルギー1部)は22日、MF松澤海斗が坊主にしたことをクラブ公式X(旧ツイッター/@STVV_JP)で報告した。

　松澤は6月にV・ファーレン長崎からシントトロイデンへ完全移籍。今回の背景には、病気治療に専念するためチーム離脱が発表された長崎MF名倉巧へのエールが込められているという。長崎も先日、クラブ公式X(@v_varenstaff)で選手やスタッフが坊主にした写真を投稿していた。

　元チームメイトを想う松澤に対し、「これは本当にリスペクト」「ほんとにビックリ」「泣ける」「#ONEFORNAGU が海を越えるなんて」「サッカーの繋がりに感動」「海斗の活躍がナグへの一番のパワーになる」などのメッセージが寄せられている。

　シントトロイデンは今後、チャリティーオークションの開催を予定。詳細は追って案内するとしている。