最近髪型を変えた #松澤海斗 選手。



この背景には病気治療に専念するためチームの離脱を発表された元チームメイトの #名倉巧 選手へのエールが込められています。



今後クラブとしてもチャリティーオークションの開催を予定しています。詳細は追ってご案内します。#ONEFORNAGU #vvaren pic.twitter.com/OQ52fXkbBO