¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë³°½ý¡È´éÌÌÂ»½ý¤¬Ìó9³ä¡ÉÃ×Ì¿½ý¤â¡Ä µßÌ¿¤ËÊ¹¤¯Ì¿¼é¤ë¡ÈËÉ¸æ»ÑÀª¡É¤È¤Ï?
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿½Å½ý´µ¼Ô¤ÎCT²èÁü¤Ç¤¹¡£´éÌÌ¤Î¹ü¤¬ºÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë³°½ý´µ¼Ô¤Î¼Â¤ËÌó90¡ó¤¬´éÌÌ¤òÂ»½ý¡£±Ô¤¤ÄÞ¤Ç¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì¤¿¾×·â¤Ï¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÉ¤Å¨¡É¤¹¤ë¾×·â¡Ä¥¯¥Þ³°½ý¤ÎÌó90%¤¬¡Ö´éÌÌÂ»½ý¡×
Ãæ³Ø¹»¤Î¹»¼Ë¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¹ñÆ»¤òÁö¤ê¡¢Èª¤ò¹Ó¤é¤¹¡£¿Í¤ÎÀ¸³è·÷¤ËÆ²¡¹¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¥¯¥Þ¡£
2025Ç¯4·î¤«¤é7·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤±¤¬¤ò¤·¤¿¿Í¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÏÁ´¹ñ¤Ç55¿Í¡£¤³¤ì¤Ï²áµîºÇÂ¿¤ÎÈï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿2023Ç¯¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¿ô¤Ç¤¹¡£
8·î15Æü¤Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÃÎ¾²È¾Åç¤Ë¤¢¤ëÍå±±³Ù¤ÎÅÐ»³Æ»¤Ç26ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¡£7·î¤Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦Ê¡ÅçÄ®¤Ç¿·Ê¹ÇÛÃ£°÷¤ÎÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ìË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
N¥¹¥¿¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½©ÅÄÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡ ¹âÅÙµßÌ¿µßµÞ¥»¥ó¥¿¡¼¡£
30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë³°½ý´µ¼Ô¤Î¼£ÎÅ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¤ÎÃæ±Ê»Î»ÕÌÀ°å»Õ¡£±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë½Å½ý¼Ô¤Ë¤Ï¤¢¤ëÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½©ÅÄÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡ ¹âÅÙµßÌ¿µßµÞ¥»¥ó¥¿¡¼¡¡Ãæ±Ê»Î»ÕÌÀ ¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹
¡Ö¡Ê³°½ý¤ÇÂ¿¤¤¤Î¤¬¡Ë°µÅÝÅª¤Ë´éÌÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£2023Ç¯¤Ë²æ¡¹¤¬Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡Ê´µ¼Ô¤Î¡Ë90¡ó¡£´éÌÌ³°½ý¡¢´é¤¬¤±¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡×
¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿ºÝ¡¢ÏÓ¤Ê¤É¤ò¤±¤¬¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÍ½Ð¤·¤ÆÂ¿¤¤¤Î¤¬¡Ö´éÌÌ¡×¤Î¤±¤¬¡£
¤³¤Á¤é¤Î´µ¼Ô¤â´éÌÌ¤ËÂç¤¤Ê¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ±Ê»Î»ÕÌÀ ¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹
¡Ö´éÌÌ¹ü¹üÀÞ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£É¡¹ü¤âÀÞ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢²¼³Ü¹ü¤Ç¤¹¤Í¡¢³Ü¤Î¹ü¤âÀÞ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¡¤¬¤È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤«¡¢¤±¤¬¼«ÂÎ¤Ï¤ä¤Ï¤ê½Å½ý¤È¤¤¤¦Êý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¥¯¥Þ¤Î±Ô¤¤ÄÞ¤Ç°ú¤Ã¤«¤«¤ì¤¿¾×·â¤Ï¡È¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¡É¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿½Å½ý´µ¼Ô¤ÎCT²èÁü¡£Æ¬³¸¹ü¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»þ¤ËÃ×Ì¿½ý¤Ë¤Ê¤ë´éÌÌ³°½ý¡£7·î¡¢ËÌ½©ÅÄ»Ô¤Î¾ã¤¬¤¤¼Ô»ÜÀß¤Ç¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢8·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿73ºÐ½÷À¤Î»àË´¤Î¸¶°ø¤âÆ¬¤È´é¤Î¤±¤¬¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¥¯¥Þ¤Ï´é¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤Î¤«¡©Ì¿¤ò¼é¤ë¡ÈËÉ¸æ»ÑÀª¡É¤È¤Ï¡©
¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼¥¯¥Þ¤Ï´é¤ò¹¶·â¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ãæ±Ê»Î»ÕÌÀ ¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹
¡Ö¡Ê¥¯¥Þ¤Ï¡ËÁê¼ê¤ò°Ò³Å¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¿Í´Ö¤Î´é¤Ë¼ê¤¬°ìÃ×¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ê¤òÊ§¤¦¤È¤¤Ë´é¤¬¤ä¤é¤ì¤ë¡£´é¤È¤«ÌÜ¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤¬¶±¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç´é¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿È¤ò¼é¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£
½±¤ï¤ì¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º½Å½ý¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë¡È¶¦ÄÌ¤ÎËÉ¸æ»ÑÀª¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ±Ê»Î»ÕÌÀ ¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹
¡Ö¶áµ÷Î¥¤ÇÁø¶ø¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿È¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ËÅ°¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¡£´é¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤Ç¤¹¤Í¡×
¤½¤Î¡ÈËÉ¸æ»ÑÀª¡É¤ò¼ÂºÝ¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ±Ê»Î»ÕÌÀ ¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹
¡ÖÎ¾¼ê¤ò¼ó¤Î¸å¤í¤ËÁÈ¤à¡×
¡Ö¾®¤µ¤¯¤«¤¬¤à¡×
¡Ö¥¯¥Þ¤¬µî¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¡×
Î¾¼ê¤Ç¼ó¤ò¼é¤ê¤Ä¤ÄÂÎ¤ò¾®¤µ¤¯´Ý¤á¤ë¡ÈËÉ¸æ»ÑÀª¡É¡£ÏÓ¤Ê¤É¤ò¹¶·â¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´é¤È¼ó¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ÇÃ×Ì¿½ý¤ÏÉé¤¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½©ÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Ë¸©Æâ¤Ç70¿Í¤¬Èï³²¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎËÉ¸æ»ÑÀª¤ò¤È¤Ã¤¿7¿Í¤Ë¤Ï½Å½ý¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ãæ±Ê»Î»ÕÌÀ ¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹
¡Ö¡ÊËÉ¸æ»ÑÀª¤Ï¡ËºÇ½ª¼êÃÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÈÖ¤Ï¥¯¥Þ¤È½Ð¤¯¤ï¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡£¼«Ê¬¤«¤é¥¯¥Þ¤Î¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¡£»³ÅÐ¤ê¤È¤«¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤³¤ì¤À¤±¥¯¥Þ¤¬½Ð¤Æ´í¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ï¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡×