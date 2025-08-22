「うれしいというかすごく不思議」商店街から消えた「アンパンマン」像が帰ってきた！見知らぬ男性が近くの公園で見つけ届ける

商店街から何者かに盗まれ、盗難届が出されていた「アンパンマン」の石像。

この“消えたアンパンマン事件”が21日、急展開を迎えた。

国民的ヒーロー「アンパンマン」の石像が盗まれたのは、作者ゆかりの地である高知市の商店街。

8月18日のことだった。

石像を所有する天神橋通商店街振興組合・湯山眞理理事長（20日）：

ないって気づいた時はびっくりして、すごく腹立ちました。

石像を所有する呉服店の店主・湯山眞理さんは、18日の午後3時前には石像があることを確認していたが、店を離れた約30分の間に消えていたという。

湯山さんは、盗まれた当日に盗難届を提出していたが、その日から3日がたった21日、なんと石像が戻ってきたのだ。

石像を所有する天神橋通商店街振興組合・湯山眞理理事長（22日午前10時過ぎ）：

うれしいというか、すごく不思議でした。諦めていたから。

近くの公園で見つけたという男性が和菓子店に届ける

帰ってきたアンパンマン。

いったいどのようにして戻ったのだろうか。

呉服店の近くの和菓子店店長：

朝、開店の準備をしていて、10時半ぐらいですかね、男性の方が訪れてこられて、実はということで、アンパンマンの石像を出して…。

21日の朝、見知らぬ男性が、すぐ近くの和菓子店に届けに来たのだという。

呉服店の近くの和菓子店店長：

近くの公園で石像を見つけて、「これやないやろうか」ということで持ってきてくれたということですね。「これや！」と思いましたね。

“お礼の電話をしたい”と連絡先を聞いたものの、求めには応じなかったという。

呉服店の近くの和菓子店店長：

携帯持ってないし、かまわないということで、すぐ去りました。

無事に戻ってきたことに、湯山さんはホッと胸をなで下ろしている。

石像を所有する天神橋通商店街振興組合・湯山眞理理事長（22日）：

ウソ！って言いました。 （アンパンマンが）長いパトロールに行ってきて、「ちょっと心寂しい人に寄り添ってあげて、帰ってきたよ」みたいな感じかなって。

再び商店街を見守ることになったアンパンマンの石像。

早速その役目を果たしていた。

商店街の利用者：

帰ってきて、とってもよかったなと思って。やっぱりあるべきところにあるっていうのが一番幸せやな。

“商店街のヒーロー”は、これからも人々に笑顔を届ける。

