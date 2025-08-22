曹洞宗大本山永平寺（福井県永平寺町）で６月末〜７月上旬、２０歳代の男性修行僧が、宿泊研修で訪れていた高校の女子生徒１４人の尻を触り、被害を訴えられていたことが永平寺への取材でわかった。

永平寺は事実を認めて学校や被害生徒、保護者に謝罪。８月１日付で男性を除籍処分とした。

永平寺によると、男性は女子生徒らの指導役で、布団の敷き方を教えていた際などに尻を手で触った。研修終了後、生徒が被害を申告してきたと高校から連絡があり、永平寺が経緯を調査。聞き取りに対し、男性は「同僚の発言に不満を抱き、イライラして触ってしまった」と説明した。男性は数年前から永平寺で修行していたという。

永平寺は、全国の曹洞宗系の高校から定期的に研修を受け入れているが、この事案のほかに被害は把握していないとしている。研修責任者は取材に「僧侶の修行の場としてあってはならないことが起き、慚愧（ざんき）に堪えない。二度とこのようなことが起こらないよう指導を徹底していく」と話した。

永平寺は、鎌倉時代の１２４４年に道元禅師が開いた。禅の道場として知られ、全国から１００人を超える修行僧が坐禅（ざぜん）などの修行に励んでいる。