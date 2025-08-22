サンリオが、Moonbugと世界的キッズアニメ 「CoComelon」のマスターライセンス契約に向けて合意。

サンリオキャラクターズとのコラボレーションアニメも配信予定です☆

サンリオ「CoComelon」マスターライセンス契約に向けて合意

©’25 SANRIO 著作（株）サンリオ ©Moonbug

サンリオが、世界最大級のキッズ・エンターテインメント・カンパニーとして動画コンテンツの制作・配信を行うMoonbug Entertainment Ltd.と、グローバルに人気を誇りMoonbugの主要コンテンツの1つであるキッズアニメ「CoComelon(ココメロン)」に関して、日本国内を対象としたマスターライセンス契約の締結に向けて合意したと発表。

今後サンリオは「CoComelon」の国内マスターライセンシーとして、商品・広告の展開や体験型イベントの実施など「CoComelon」のキャラクターを活用したさまざまな活動を推進していきます。

サンリオは、「One World, Connecting Smiles.(一人でも多くの人を笑顔にし、世界中に幸せの輪を広げていく。)」というビジョンのもと、サンリオならではの子どもを惹きつけるノウハウを活かして、子どもたちが「楽しく学ぶ」機会を提供することに注力しており、本件もその取り組みの一環となります。

サンリオが「CoComelon」の新デザインを制作

サンリオは、「CoComelon」を日本国内に展開していくにあたり、新たなデザインを制作。

CoComelonキャラクターの世界観や特徴はそのままに、サンリオのデザインの強みのひとつである「かわいらしさ」を表現し、新たな魅力を引き出しています！

サンリオキャラクターズと「CoComelon」キャラクターによるコラボレーションアニメ を配信

2026年初頭から、サンリオによる新デザインのCoComelonキャラクターとサンリオキャラクターズが登場する動画をYouTubeやその他サービスにて配信予定。

このコラボレーションアニメは、Moonbugのアニメ制作ノウハウを活かした「CoComelon」定番の童謡シリーズを用いており、子どもたちが楽しみながら学びを得られる内容です。

「東京おもちゃショー2025」にて、商品サンプルやコラボレーションアニメの一部を公開

【東京おもちゃショー2025 開催概要】

開催日時：

・商談見本市(ビジネスデー)：2025年8月28日(木)10:00〜17:30、8月29日(金)9:30〜17:00

・一般公開(パブリックデー)：2025年8月30日(土)9:00〜17:00、8月31日(日)9:00〜16:00

会場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）

※展示会の詳細や入場チケットの購入方法については、「東京おもちゃショー2025」の公式ホームページを確認ください

2025年８月28日(木)から東京ビックサイトで開催される「東京おもちゃショー2025」にて、サンリオがプロデュースしたデザインの初お披露目を実施！

今後、バンダイより新デザインの関連グッズが発売される予定であり、会場内バンダイブースにて、当該商品の紹介展示のほか、コラボレーションアニメの一部公開、ノベルティの配布などが行われる予定です。

※内容は、発表時点の情報に基づいています。今後、予告なく変更される場合があります

※ノベルティは予定数に達し次第配布終了となります

「CoComelon」とは

音楽の力で子どもたちに楽しく学びを提供する、世界的なキッズチャンネル「CoComelon」

2005年にアメリカ 南カリフォルニアで誕生し、主に童謡を使ったアニメーション動画を通して、言葉や数、社会性などの生活スキルを学べる機会を提供してきました。

YouTubeをはじめとする90以上のグローバル配信プラットフォームでグローバルに展開されており、親子で楽しみながら学べる点が評価を受け、メインチャンネル「Cocomelon - Nursery Rhymes」の累計視聴回数は2,000億回、チャンネル登録者数は1.94億人にのぼります。

Moonbugとは

世界中の子どもたちに笑い、学び、成長を促す、受賞歴のあるグローバル・エンターテインメント企業で、CoComelonやBlippiなど、世界最大級のキッズ・エンターテインメント・ブランドを展開している「Moonbug」

同社は、すべての子どもたちがエンターテインメント性に富んだ豊かなコンテンツにアクセスできるべきだと考え、Netflix、Disney+、BBC iPlayer、YouTube Kidsをはじめとする世界150以上のビデオプラットフォームで番組を配信。

未就学児向けの音楽やオーディオ体験の世界的リーダーでもあり、全世界で100以上のオーディオプラットフォームで視聴可能です。

Moonbugのブランドは映像の枠を超え、音楽配信、商品展開、ライブイベントへと広がっています。

なお、MoonbugはCandle Mediaの一員であり、最先端かつ高品質で、カテゴリーを定義するブランドやフランチャイズを提供する、クリエイターフレンドリーな独立系企業。

コンテンツ、コミュニティ、コマースの交差点で活動するエリート人材を結集することで、主要なエンターテインメント・ビジネスを、現在、そしてその先の市場において、加速度的かつ持続可能な成長へと導く手助けをしています。

Candle は、エンターテインメントのトップエグゼクティブである Kevin Mayer と Tom Staggs が共同会長兼共同 CEO を務め、Blackstone の主要プライベート・エクイティ・ビジネスが運用するファンドからの投資資金を元に運営されています。

サンリオが、Moonbugと世界的キッズアニメ 「CoComelon」のマスターライセンス契約に向けて合意。

サンリオによって「CoComelon」の世界がより親しみやすく、キュートに演出されます。

