エヌビディア、フアンCEOが今年3度目の台湾訪問 TSMCと新製品巡り協議へ
（台北中央社）米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン（黄仁勲）最高経営責任者（CEO）が22日午前、台湾を訪問した。台北松山空港で報道陣の取材に応じたフアン氏は、半導体受託製造世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）の幹部と、新製品に関して協議すると明らかにした。
フアン氏の訪台は今年3度目。最新のVR（仮想現実）対応の次世代チップや発売を予定しているネットワーク内の複数のコンピューターやデバイスを相互に接続するネットワークスイッチ「Spectrum-X Photonics」などの新製品について話し合うとした。またTSMCは最良の投資先だとの認識を示した。
フアン氏は今年5月、台北市内に同社の海外本部を設置する計画を発表。国家科学・技術委員会（NSTC）やTSMCなどと連携し、台湾でAI（人工知能）分野のインフラを建設する構想も明かしている。
台湾滞在は「数時間」とし、夕食後に台湾を離れる予定だとした。
（呉家豪／編集：齊藤啓介）
