4番に打率.188のコンフォートを起用

【MLB】ドジャース 9ー5 ロッキーズ（日本時間22日・デンバー）

ドジャース・大谷翔平投手は21日（日本時間22日）の敵地・ロッキーズ戦を欠場した。登板翌日の休養日だった。“大谷抜き”のオーダーで驚きだったのが、4番に入った人物だった。

「4番・左翼」で出場したのは、マイケル・コンフォート外野手だった。今季は1年1700万ドル（約25億2200万円）で加入した大砲候補だったが、試合前時点で打率.188、9本塁打、OPS.619と不振だった。

今季4番での出場は4試合目。試合前時点で3試合で、打率.444、2本塁打と好結果を残していたが、この日は犠飛こそあれど、4打数無安打2三振に終わった。

チームは9-5で勝利したが、疑問を呈するファンの声も。「ドジャース勝ったがコンフォートが相変わらず酷いな」

「どういう意図で4番にコンフォートを置いてるんだろう」「勝ってるからいいけど4番コンフォートって本当に意味不明だよなぁ……」「どういう意図で4番にコンフォートを置いてるんだろう」と厳しい声が寄せられた。（Full-Count編集部）