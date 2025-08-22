岡山×名古屋のホームチケットが完売、今季全試合で完売継続

J1のファジアーノ岡山は8月21日、9月13日にJFE晴れの国スタジアムで行われる名古屋グランパス戦のホームエリアチケット（車いす席を除く）が完売したと公式発表した。

これで今季のホームゲーム全16試合でホームエリアが完売となった。

ビジターエリアおよびメインミックス指定席については8月22日12時から販売開始予定で、販売中の他席種も前日までに完売する可能性がある。試合当日は車いす席のみスタジアムの当日券売場で販売されるという。

今季、岡山は2月15日の京都戦を皮切りに、そして今回の名古屋戦まで16試合連続でホームエリアのチケットを売り切った。平均来場者数は1万4578人を記録しており、クラブとファンの一体感が鮮明に表れている。6月26日からは新スタジアム建設に向けた署名活動が本格化。新スタジアム建設に向けても好影響が続いている。

SNS上では「争奪戦が凄い勢いですね」「何とか確保」「ファジサポの熱量はやっぱり凄いぞ」「もう見慣れたこのアナウンス」「毎度のことながら早いのよ」「専スタ待ったなし」などコメントが寄せられ、岡山サポーターの熱狂ぶりに注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）