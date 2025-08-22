この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『リノベ食堂』さんが、「栄養たっぷり！おかわかめで作る簡単レシピ３品｜味噌汁・おひたし・酢味噌和え」と題した動画を紹介。管理栄養士のリノベ食堂さんは、珍しい葉野菜・おかわかめを使った3品（おひたし、味噌汁、酢味噌和え）の作り方や、栄養面、食感について詳しく語った。



まず、おかわかめについて「茹でるとまるで海藻みたいなぬめりと食感が出てきます。ツルムラサキ科なので、とろっとした感じですね」とその特徴を解説。さらに、「栄養はカルシウムやマグネシウム、食物繊維が豊富で、緑黄色野菜なのでβカロテインもたっぷり」と、健康面のメリットも強調した。



調理のコツとして「シュウ酸が多めなので、しっかり下茹でしましょう」とアドバイス。1品目のおひたしは、茹でたおかわかめにだし醤油と鰹節をのせるだけのシンプルレシピで、「これだけでも結構満足感あります」と自身も納得の仕上がりを見せる。また「だし醤油をポン酢に変えてもとっても美味しいです」とアレンジ提案も。



続いての味噌汁では、「今日はシンプルにおかわかめと薄揚げだけなのですが、他にお好みで豆腐やネギなど好きな野菜を」と視聴者にバリエーションの楽しみ方を伝授。さらに、「わかめよりもちょっと優しい食感です」と絶賛した。



そして酢味噌和えは、わかめやツナ、紫玉ねぎも活用し、「緑黄色野菜、海藻、ツナ、すりごま、玉ねぎ、味噌と、一品でいろんな栄養素が取れる和え物になりました」とアピール。さらに「紫玉ねぎを加えることで、マリネのような雰囲気になりました。トマトを入れてもさっぱりと美味しいです」と工夫の幅広さも示した。



動画の終盤でリノベ食堂さんは「ぬるっとした食感が楽しいおかわかめ、栄養もしっかり、調理もとっても簡単ですので、スーパーで見かけたらぜひ挑戦してみてください」と呼びかけ、おかわかめの魅力を存分に伝えて締めくくった。