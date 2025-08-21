最新フラッグシップスマホ「Xperia 1 VII」が8月27日に販売再開！ソニーやNTTドコモ、au、SoftBankで。電源が入らないなどの不具合
既報通り、ソニーが展開する「Xperia」ブランドにおいて今年6月に発売した最新フラッグシップスマートフォン（スマホ）「Xperia 1 VII」を使用中に電源が落ちるまたは再起動がかかる、電源が入らないといった事象がまれに発生することが判明したとして対象製品の販売を一時停止しています。これに対して同社は21日、問題が解消したとして2025年8月27日（水）より順次販売を再開するとお知らせしています。
なお、ソニーおよびNTTドコモ、KDDI、沖縄セルラー電話、ソフトバンクでは製品の一部の製造ロットにおいて製造工程の不備によって基板が故障する場合があることが判明したとして対象となる製品について無償にて交換を実施しており、該当製品かどうかはソニーの公式Webページ（ https://www.sony.jp/xperia/support/software/update/info/20250716_xperia1vii.html#koukan ）にて製品製造番号（IMEI）を入力して確認できます。該当製品を持っており、まだ交換の申し込みをしていない場合は申し込みを行うように案内しています。
Xperia 1 VIIはソニーが展開するXperiaブランドの最新フラッグシップスマホで、昨年に発売された「Xperia 1 VI」の後継機種となり、それ以前のXperia 1シリーズが採用していた映画のスクリーンのアスペクト比である2.35：1とほぼ同じとなる21：9の約6.5インチ4K（1644x3840ドット）有機ELディスプレイではなく、引き続いてより一般的なスマホと同じアスペクト比9：19.5の約6.5インチFHD+（1080×2340ドット）有機ディスプレイを搭載しています。
一方、チップセット（SoC）は新たにQualcomm製「Snapdragon 8 Elite Mobile Platform」となって高性能化しており、ソニーのデジタル一眼カメラ「α（Alpha）」やポータブルオーディオプレーヤー「ウォークマン」、テレビ「ブラビア」といった専用機に搭載されている最先端の技術と各領域で培ったAI技術をスマホ向けに最適化した「Xperia Intelligence」を搭載し、リアルタイムなAI処理によって被写体を高速・高精度に捉え続ける撮影や、高画質・高音質でコンテンツを楽しめる視聴体験を実現しています。
主な仕様は12GBまたは16GB内蔵メモリー（RAM）および256GBまたは512GB内蔵ストレージ、microSDXCカードスロット、5000mAhバッテリー、USB Type-C端子、3.5mmイヤホンマイク端子、おサイフケータイ（FeliCa）、NFC Type A／B、Wi-Fi 7、Bluetooth 6.0、位置情報取得（A-GNSSなど）、加速度センサー、ジャイロセンサー、近接センサー、気圧センサー、電子コンパス、防水・防塵（IP68）、指紋センサーなど。カメラは以下の構成に。
＜フロントカメラ＞
・約1200万画素CMOS（1／2.9型「Exmor RS for mobile」、1画素1.22μm、PDAF）＋広角レンズ（F2.0、焦点距離24mm、画角85°）
＜リアカメラ＞
・約5000万画素CMOS（1／1.35型「Exmor T for mobile」、1画素1.12μm、PDAF、4in1）＋広角レンズ（F1.9、焦点距離24mm、画角84°）
・約5000万画素CMOS（1／1.56型「Exmor RS for mobile」、1画素1.0μm、PDAF、4in1）＋超広角レンズ（F2.0、焦点距離16mm、画角104°、マクロ）
・約1200万画素CMOS（1／3.5型「Exmor RS for mobile」、1画素1.0μm、PDAF）＋望遠レンズ（F2.3〜3.5、焦点距離85〜170mm、画角15〜28°、光学3.5〜7倍ズーム、ZEISS T*コーティング、テレマクロ）
SIMはnanoSIMカード（4FF）のスロットが1つに加え、eSIMにも対応したデュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）に対応。OSはAndroid 15がプリインストールされており、新たに最大4回のOSバージョンアップと6年間のセキュリティーアップデートに対応したため、より長期間に渡って快適に使用し続けることができるようになりました。その他の詳細な製品情報は以下の記事をご参照ください。その他、今回の不具合における各社の問い合わせ窓口は以下の通りとなっています。
＜ソニー＞
電話：0120-671-772（フリーダイヤル、平日：10〜18時／土日祝：10〜17時）
チャット：https://www.sony.jp/support/inquiry_chat/mobile.html
LINE：https://www.sony.jp/support/inquiry_line.html
＜NTTドコモ（SO-51F ドコモ相談センター）＞
電話：0120-767-360（フリーダイヤル、年中無休：10〜17時）
＜au＞
au携帯電話から：局番なし157（フリーダイヤル）
au以外の携帯電話、一般電話から：0077-7-111（フリーダイヤル）
（受付時間：9〜20時、年中無休）
＜SoftBank＞
ー
