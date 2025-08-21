沖縄尚学は5-4で山梨学院に逆転勝利

第107回全国高校野球選手権大会は21日、準決勝が行われ、沖縄尚学が5-4で山梨学院に勝利。夏初の決勝進出を果たした。“大一番”を迎え、沖縄縁の人気芸能人も観戦。大応援とともにナインを後押ししたようだ。「いたんですね！」「羨ましい」とファンも注目している。

沖縄尚学は2年生エースの末吉良丞が初回に先制点を許すも、その裏に追い付いた。しかし5回に失策絡みで2点を勝ち越され、6回も末吉の送球エラーもあって追加点を奪われた。この回途中でまさかの降板となったが、ここから大逆転が生まれる。その裏に3点を返して振り出しに戻すと、7回は比嘉大登（3年）が勝ち越し打。そのまま逃げ切って勝利を掴んだ。

ヒリヒリする激闘。一塁側で声援を送っていたのは、人気お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢さんだった。「比嘉監督の声が聞こえるくらい近い席」として自身の観戦位置をX（旧ツイッター）で報告すると、「でーじ凄い！」「引き続き凄い！ 逆転しました！」と沖縄尚学アルプスの様子を公開。試合後には「やったー！ 勝ったー！」と笑顔で報告していた。

沖縄出身の真栄田さんが応援に駆け付けたことにファンも笑顔になったようだ。「決勝進出おめでとう」「良い試合生で見ましたね」「最高っすね」「めちゃくちゃ羨ましい」「暑い中、お疲れ様です！」と拍手を送るファンの他、定番ギャグの「いいよー！」のコメントも殺到した。（Full-Count編集部）