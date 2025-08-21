人気ショーの音楽を収録したベスト盤！東京ディズニーシー『ビッグバンドビート ミュージック・コレクション』2枚組LPレコード
東京ディズニーシーの大人気ショー「ビッグバンドビート」の音楽を収録した、2枚組LPレコードの発売が決定。
公演終了となる「ビッグバンドビート」の音楽をいつでも楽しめるベスト盤『ビッグバンドビート ミュージック・コレクション』が限定生産で登場します！
東京ディズニーシー『ビッグバンドビート ミュージック・コレクション』2枚組LPレコード
発売日：2025年12月6日（土）
予約受付：2025年8月20日（水）
仕様：2LP（LPレコード2枚組／完全生産限定盤）、ダブルジャケット（見開き）※歌詞の掲載はありません
価格：8,800円(税込)
品番：UWJD-9045/6
発売・販売元：ユニバーサル ミュージック合同会社
※発売日、仕様等は、変更となる可能性があります
※パーク先行販売の予定はありません
2025年9月30日をもって公演を終了する、東京ディズニーシーの大人気ショー「ビッグバンドビート」
ミッキーマウスの仲間たちが繰り広げる、スウィングジャズの音楽を中心にしたレビューショーです。
そんな「ビッグバンドビート」の音楽が、完全限定生産の2枚組LPレコードとしてリリース決定。
ショーの音楽をいつまでも楽しめるベスト盤『ビッグバンドビート ミュージック・コレクション』が、レコードの日（Day2）となる2025年12月6日に発売ますされます！
『ビッグバンドビート ミュージック・コレクション』の予約は、各販売店で受付中。
完全生産限定盤のため、早めの予約がおすすめです☆
収録楽曲
LP1：「東京ディズニーシー ビッグバンドビート」
【Side-A】
1.スウィングがなければ意味がない
2.ブルース・イン・ザ・ナイト
3.メドレー
4.ジャズ・ベイビーズ
5.イン・ザ・ムード
【Side-B】
1.オール・オブ・ミー
2.シング・シング・シング
3.スウィングがなければ意味がない（リプライズ）
4.ビッグバンドビート 〜クリスマス・スペシャル〜LP2：「東京ディズニーシー ビッグバンドビート 〜15周年アニバーサリー・バージョン〜」
【Side-A】
1.スウィングがなければ意味がない
2.シング・シング・シング（ピアノ・ヴァージョン）
3.夜も昼も
4.A列車で行こう／気まぐれレディ
【Side-B】
1.サヴォイでストンプ
2.ジャンピン・ジャイブ
3.ディガディガドゥ
4.チーク・トゥ・チーク
5.フォー・ブラザーズ
6.ス・ワンダフル
7.シング・シング・シング
8.ウェン・ユア・ハート・メイクス・ア・ウィッシュ
『ビッグバンドビート ミュージック・コレクション』では、人気ショー「ビッグバンドビート」歴代のバージョンから全21曲を、LPレコード2枚に収録。
LP1には、2006年にスタートしたオリジナルバージョンと、2006年から2015年まで公演されていたクリスマス・バージョンの音源が含まれます☆
LP2では、2016年に東京ディズニーシーが15周年を迎えたことを記念した、初めてのリニューアル・バージョンを収録。
スウィングジャズの魅力を教え、東京ディズニーシーの歴史に残るエンターテイメントの音楽が、レコードならではの温かい音と大判ジャケットに収めたベスト盤です！
店舗別予約・購入特典
共通特典：クリアファイル（A4）ユニバーサル ミュージックストア特典：ポスターカレンダー（2026年版）ディズニー★JCBカード限定特典：スクエアポスター
※ディズニー★JCBカード限定特典は、ディズニー・カードクラブサイトからのお申込みが対象の特典です
※他店舗での購入は決済時にディズニー★JCBカードを利用しても対象外です
※特典は数に限りがあり、無くなり次第終了
※一部対象外の店舗もあります（購入前に店舗にてお尋ねください）
『ビッグバンドビート ミュージック・コレクション』では、店舗別の予約・購入特典も用意。
共通特典のクリアファイルをはじめ、飾って楽しめるグッズがもらえます☆
レコードならではの温かい音と大判ジャケットに、人気ショーの音楽を収めたLPレコード2枚組のベスト盤が発売決定。
東京ディズニーシー『ビッグバンドビート ミュージック・コレクション』2枚組LPレコードは、2025年12月6日発売です！
©Disney
