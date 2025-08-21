東京ディズニーシーの大人気ショー「ビッグバンドビート」の音楽を収録した、2枚組LPレコードの発売が決定。

公演終了となる「ビッグバンドビート」の音楽をいつでも楽しめるベスト盤『ビッグバンドビート ミュージック・コレクション』が限定生産で登場します！

発売日：2025年12月6日（土）

予約受付：2025年8月20日（水）

仕様：2LP（LPレコード2枚組／完全生産限定盤）、ダブルジャケット（見開き）※歌詞の掲載はありません

価格：8,800円(税込)

品番：UWJD-9045/6

発売・販売元：ユニバーサル ミュージック合同会社

※発売日、仕様等は、変更となる可能性があります

※パーク先行販売の予定はありません

2025年9月30日をもって公演を終了する、東京ディズニーシーの大人気ショー「ビッグバンドビート」

ミッキーマウスの仲間たちが繰り広げる、スウィングジャズの音楽を中心にしたレビューショーです。

そんな「ビッグバンドビート」の音楽が、完全限定生産の2枚組LPレコードとしてリリース決定。

ショーの音楽をいつまでも楽しめるベスト盤『ビッグバンドビート ミュージック・コレクション』が、レコードの日（Day2）となる2025年12月6日に発売ますされます！

『ビッグバンドビート ミュージック・コレクション』の予約は、各販売店で受付中。

完全生産限定盤のため、早めの予約がおすすめです☆

収録楽曲

LP1：「 東京ディズニーシー ビッグバンド ビート 【Side-A】1.スウィングがなければ意味がない2.ブルース・イン・ザ・ナイト3.メドレー4.ジャズ・ベイビーズ5.イン・ザ・ムード【Side-B】1.オール・オブ・ミー2.シング・シング・シング3.スウィングがなければ意味がない（リプライズ）4.ビッグバンド ビート 〜クリスマス・スペシャル〜L P2 ：「 東京ディズニーシー ビッグバンド ビート 〜15周年アニバーサリー・バージョン〜」【Side-A】1.スウィングがなければ意味がない2.シング・シング・シング（ピアノ・ヴァージョン）3.夜も昼も4. A列車で行こう ／気まぐれレディ【Side-B】1.サヴォイでストンプ2.ジャンピン・ジャイブ3.ディガディガドゥ4.チーク・トゥ・チーク5.フォー・ ブラザー 6.ス・ワンダフル7.シング・シング・シング8.ウェン・ユア・ハート・メイクス・ア・ウィッシュ

『ビッグバンドビート ミュージック・コレクション』では、人気ショー「ビッグバンドビート」歴代のバージョンから全21曲を、LPレコード2枚に収録。

LP1には、2006年にスタートしたオリジナルバージョンと、2006年から2015年まで公演されていたクリスマス・バージョンの音源が含まれます☆

LP2では、2016年に東京ディズニーシーが15周年を迎えたことを記念した、初めてのリニューアル・バージョンを収録。

スウィングジャズの魅力を教え、東京ディズニーシーの歴史に残るエンターテイメントの音楽が、レコードならではの温かい音と大判ジャケットに収めたベスト盤です！

店舗別予約・購入特典

※ディズニー★JCBカード限定特典は、ディズニー・カードクラブサイトからのお申込みが対象の特典です

※他店舗での購入は決済時にディズニー★JCBカードを利用しても対象外です

※特典は数に限りがあり、無くなり次第終了

※一部対象外の店舗もあります（購入前に店舗にてお尋ねください）

『ビッグバンドビート ミュージック・コレクション』では、店舗別の予約・購入特典も用意。

共通特典のクリアファイルをはじめ、飾って楽しめるグッズがもらえます☆

レコードならではの温かい音と大判ジャケットに、人気ショーの音楽を収めたLPレコード2枚組のベスト盤が発売決定。

東京ディズニーシー『ビッグバンドビート ミュージック・コレクション』2枚組LPレコードは、2025年12月6日発売です！

©Disney

