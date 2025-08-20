『ロングレッグス』（2024）や『THE MONKEY／ザ・モンキー』（2024、日2025）を手がけたホラー界の新たな鬼才、オズグッド・パーキンス監督の新作映画『キーパー（原題）』の予告編が米国で公開された。

「なぜいつも終わってしまうの？ 愛を生かし続けることはできるの？ 私は、この男性／女性を知っているのだろうか。目を閉じたときに見えるのは、彼／彼女の顔？ それとも彼／彼女がかぶっている仮面？ いつもそこにいて、私を見つめている。彼／彼女は“キーパー”だと思う」。

予告編では、リズとマルコムのカップルがそれぞれの視点から同じフレーズを反復するなか、山間深くに建つログハウスで起こる不穏と怪異が映し出される。記念日を祝うため、2人は人里離れた小屋で週末を過ごすことにした。ところが、マルコムが急遽街に戻ることになる。ひとりになったリズは、そこで恐るべき秘密を暴く“悪”と対峙する……。

「ダーク・トリップ」と題された本作は、『ロングレッグス』と『THE MONKEY／ザ・モンキー』などでそれぞれ異なるジャンルとアプローチの恐怖を描き出してきたパーキンスによる新たな挑戦。脚本は新鋭ニック・レパードが執筆しており、パーキンスの名前が脚本にクレジットされていないのは『グレーテル＆ヘンゼル』（2020）以来となる。

リズ役は「シー・ハルク：ザ・アトーニー」（2022）のタチアナ・マスラニー。パーキンス監督とは『THE MONKEY／ザ・モンキー』に続く再タッグで、製作総指揮としても携わっている。マルコム役は『エスター ファースト・キル』（2023）のロッシフ・サザーランドが演じた。2人以外のキャストは現時点で明らかになっていない。

映画『キーパー（原題）』は2025年11月14日に米国公開予定。米国配給はNEONが担当する。

