8月20日の運勢第1位は魚座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

★第1位……魚座

一緒に働いている人の気持ちに、ごく自然に寄り添っていける日。｢この人の気持ちが分かるな｣と感じたら、言葉にして伝えてください。目上の人でも、尊敬が伝われば、大丈夫。これから先に仕事が大きく発展するきっかけになるはずです。

★第2位……蠍座

今は慎重になったほうがいい、今は大胆に動いていい。そういう判断を、とても的確にできる日。今日は、自分の感覚に従って行動して大正解！たとえほかの人が反対しても、あなた自身が｢これでいいはず｣と感じたら進んでください。

★第3位……蟹座

笑ったり、少しすねたり、驚いたり。豊かな表情を見せることで、異性の心を最高にときめかせることができる日です。今日は、普段よりも少し近い距離で異性と接することが、恋を盛り上げていくポイント。より近くで表情を見せることで、トキメキも大きくなるはず。

★第4位……牡牛座

人の話を聞く中で、あなたならではの家庭的な雰囲気が輝く日です。押しつけがましくなく、しかも感謝される提案もできるはず。今日は、まずは聞き役に回るつもりで人に接するといいでしょう。提案の糸口がたくさんみえてきます。

★第5位……乙女座

誰かが困っているのに、サッと気づくことができそう。さらに、さり気なく手を差し伸べて協力できる日です。今日大切なのは、自分の行動をアピールしないこと。あくまでもそっと手伝いをすることで、心から感謝され、今後の評価にもつながります。