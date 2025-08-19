【スーパーロボット大戦Y】 8月28日 発売予定 DL版価格： 通常版 9,790円 デジタルデラックス版 15,620円 デジタルアルティメット版 19,800円 パッケージ版価格： 通常版 9,790円 超限定版 29,920円

バンダイナムコエンターテインメントは8月19日に配信した「スパロボシリーズ情報局」にて、8月28日発売予定であるプレイステーション 5/Nintendo Switch/Steam用シミュレーションRPG「スーパーロボット大戦Y」のDLC2作に登場する機体を公開した。

DLC1には「銀河旋風ブライガー」、「THE ビッグオー」、「風都探偵 仮面ライダースカルの肖像」を収録。「仮面ライダースカルの肖像」には「仮面ライダーW」、「仮面ライダーアクセル」、「仮面ライダースカル」を含むという。

DLC2には「鋼鉄ジーグ」、ダイナミック企画オリジナルとして「ゲッターロボ 漆黒の漂流者」、「伝説の勇者ダ・ガーン」を収録する。

【スーパーロボット大戦 配信番組「スパロボシリーズ情報局」】

