小学5年生のときに、母親の交際相手から性的虐待を受けた橋本なずなさん（24）。幼い頃に“おぞましい被害”に遭った彼女は、成人後もトラウマやフラッシュバックに苦しめられ、2度の自殺未遂を経験しているという。

現在は「性犯罪が少なくなる社会」を目指して自身の過去を赤裸々に発信し、性的虐待の実態を伝えている。橋本さんはどんな環境下で被害に遭い、どのように“心の傷”と向き合ってきたのか。話を聞いた。（全3回の2回目／3回目に続く）



小学5年生のときに性的虐待を受けた橋本なずなさん ©山元茂樹／文藝春秋

コタツの中で無理やり足を広げられ…小学5年生で性的虐待を受ける

――小学5年生のとき、コタツの中で母親の交際相手から性的虐待を受けたそうですね。

橋本なずなさん（以下、橋本） 母がシャワーに入って、おじさん（母親の交際相手）と2人きりになったときでした。コタツに入ってテレビを見ていたら、向かい側に座っていた彼が、コタツの中で私の足を開こうとしてきたんです。

最初は「私の足が邪魔なのかな」と思ったんですけど、いきなり足首をつかまれて、無理やり足を開こうとしてきて。反射的に足を閉じようとしたら、ガバッと足を広げられて、おじさんが足指を私の陰部に押し込んできたんです。

自分が何をされているのか、その行為の意味まではわからなかったのですが、とにかく不快で。「これはいつ終わるの？」「お母さん早く戻ってきて」と思いました。

――声を出すこともできず。

橋本 性被害に遭うときは、本当に言葉も出ないし、行動を起こすこともできない。恐怖で細胞までギュッと縮んでしまって、意識も感覚も身体の内側に閉じこもるような感じになってしまうんです。

だから、おじさんの行為が終わるまで「やめて」と言うこともできませんでした。年齢に関係なく、性被害に遭うとそうなってしまうものだと思います。

母の目を盗んで性的虐待を繰り返す“おじさん”

――母親が戻ってきたら、行為は終わった？

橋本 終わりました。でも、お母さんには何があったのか言えなかったですね。彼女を傷つけるかもしれないと思って。それに自分がそういう行為をされたと認めたくなかったし、誰にも知られたくなかった。

――その後、母親の交際相手は。

橋本 どんどん行為がエスカレートしていきました。私は嫌だったんですけど、お母さんと一緒におじさんの家に行くことが増えて。そこで、母の目を盗んで私に性的虐待を繰り返すんです。たとえば、母がコンビニへ買い出しに行っているときに、私の胸を触ってきたり、自分の性器を見せつけてきたり。

一度だけ母に「おじさんの家に行きたくない」と伝えたんです。そしたら母が「じゃあウチに来てもらおう」と言ってきて、絶望しました。もう私が耐えるしかないと思って、地獄のような日々が1年ほど続きました。

そのときに、自分の心と体を切り離すスキルを身につけましたね。何かあったら、心の中に別の人格を作って、「これは私に起きていることじゃない。私とは関係ないことだ」と思うようにして。

――感情を殺して。

橋本 最初は恐怖や戸惑いがあったんですけど、性的虐待が繰り返されるうちに、感情がなくなっていったというか。本能的に、そうしないと生きられないと判断したんだと思います。

自分の体と心を切り離すことで、怒りや悲しみも感じなくなって。感情のない、無機質な「道具」のようになっていました。

――当時は学校の先生などにも相談できなかった？

橋本 できなかったです。当初は、自分の身に起こっていることが恥ずかしいことだと思っていたので。

でも、自分の心と体を解離させるようになってからは、自分がおじさんから受けている行為に対して、無関心になって。誰かに話したいとか、聞いてほしい、助けてほしいという感情も湧かなくなってしまったんです。

大人になった今なら、「誰でもいいから、周りの大人はあのときの私を助けてあげてよ」って思いますけど。当時は、自分を救いたい、という気持ちすら失われてしまった。

中学、高校時代は記憶に蓋をして生活していた

――母親と交際相手は、約1年で別れたそうですね。

橋本 そうです。それで、私に対する性的虐待は終わりました。中学、高校時代は、自分の身に起きたことを思い出さないよう、記憶に蓋をして生活していましたね。

「自分は性被害に遭った」という認識はあったんですけど、私の中ではなかったことにしていたというか。

高校生になって、当時のパートナーと性行為をするときには、自分の身に起こったことと、今やっている行為はまったくの別物だと切り離して。もちろん、全然違う事柄なんですけど、大きく括ればどちらも「性的な行為」じゃないですか。でも、そうやって考えないようにしていました。

「私には性的な価値しかない」と思って性的に逸脱した行動を取るように…

――パートナーと交際する際に「男性が怖い」と感じることは。

橋本 なかったです。性被害や性的虐待を受けると、男性ないし女性恐怖症になるんじゃないか、と思われることがすごく多い。でも、恐怖症になるケースだけじゃないんです。

恐怖症にならない人もいますし、性の尊厳を傷つけられたことで、性的に逸脱した行動を取ってしまうケースもある。それがまだ理解されていないと感じます。

私がメディアで「不特定多数の人と性的な関係を持っていた」と発言したときに、批判されたことがあって。その行動は性的虐待を受けた過去とつながっている、というのを伝えたかったんですけど。

複数の人と性的な関係を持たざるを得なくなってしまう背景がある、というのを想像できない人が多いのかなと。

――橋本さんは「恐怖症になるケース」ではなかったのですね。

橋本 10代の頃は「ビッチ」「尻軽」と言われるような行動を取っていました。

心のどこかで「私には性的な価値しかない」と思っていて、人と関わったり、好かれたりするために、不特定多数の男性と関係を持っていたんです。別に性行為が好きだからそうしていたわけではなくて、自分の存在意義はそれしかないと思っていた。かなり不安定で、いびつな精神状態でした。

そんな自分の精神状態や行動が、性的虐待を受けた反動だと気づいたのは、20歳くらいのときです。

――何かきっかけがあった？

橋本 「性的虐待」という言葉を知ってからですね。その言葉に出会って、「おじさんが私にしていた行為は、これだったんだ」と理解したことで、それまで蓋をしていた自分の記憶が脳内で再生されて。

小学5年生で性的虐待を受けてから、10年間見て見ぬふりをしていた心の傷や痛みが一気に押し寄せてきたんです。10年間の出来事を伏線回収するように、私の感情や行動は、性的虐待を受けたこととつながっているんだ、と気づいていきました。

――蓋をしていた過去の出来事と向き合うことに。

橋本 過去と向き合えるようになったのは良かったけど、一生記憶に蓋をしたままでも良かったのかな、と思ったりします。

実は、それ以降フラッシュバックするようになってしまって。20歳を過ぎてから解離性障害やパニック障害も発症してしまうんです。

「これはおかしいぞ」パートナーとの些細なケンカで涙が止まらなくなり…

――どのような状況で発症したのですか？

橋本 もともと適応障害と診断されていて、しばらく病院に通院していたんです。ある日、病院に行く前に地下鉄に乗っていたら、急に過呼吸が起こって、パニック状態になってしまって。

一緒にいた当時のパートナーに支えられて何とか病院に着いたんですけど、会話もできないような状態で。落ち着くまで別室に連れていかれて、その後、精神科の先生からパニック障害、解離性障害と診断されました。

――それ以前に、適応障害になっていたのですね。

橋本 パートナーとの些細なケンカがきっかけで、涙が止まらなくなって。食欲もなく、生きる気力もない、みたいな状態になってしまったんです。「これはおかしいぞ」と思って病院にいったら、適応障害と診断されて。その後、診断名がうつ病に変わりました。

適応障害になったときはまだ「性的虐待」という言葉と出会ってなくて、自分の過去に蓋をしているときだったんですけど。きっと痛みや傷が蓄積されて、心が壊れる寸前だったのかなと思います。

「気が付いたら、病院のベッドだった」家の中で自殺を図ろうとしたことも…

――パニック障害や解離性障害と診断されてから、心身はどのような状態でしたか。

橋本 外出しているときは、街や人のにおい、景色や太陽の光がトリガーになって、パニック状態に陥ってしまうんです。動悸がして冷や汗をかいて、立っていられなくなってしまう。そのときに、おじさんから受けた行為がフラッシュバックすることもあります。

家の中でパニック症状が出ると、そこから解離につながってしまうときもあって。強いストレスがかかっているから、そのストレスから自分を守るために、心と体を切り離してしまうのかなと。なぜか、解離するのは家の中だけなんですよね。

――過去に2度、家の中で自殺を図ろうとしたそうですね。

橋本 1度目はパニック症状が出ていて、その前に飲酒もしていたので、正常な判断ができない状態でオーバードーズをしてしまいました。

2度目は解離しているときで、私の記憶はほとんどないんですけど、部屋のベランダで首を吊ってしまったんです。パートナーが見つけて助けてくれたので、何とか一命を取り留めました。意識も薄れていたのですが、私を抱きかかえてくれたパートナーの心音だけは覚えていて。

気が付いたときには、病院のベッドで天井を見つめていました。

撮影＝山元茂樹／文藝春秋

（「文春オンライン」編集部）