マンガ「ハイキュー!!」コラボパッケージのアイス「ミルクレア」が9月22日より全国で発売！トッププレイヤーとなった日向たちが描かれるスペシャルパッケージも展開
【ミルクレア 「ハイキュー!!」パッケージ（全2種）】 9月22日 発売予定 価格：486円
【拡大画像へ】
価格：486円
価格：486円（税込）
【拡大画像へ】
赤城乳業株式会社は、「ミルクレア」とマンガ「ハイキュー!!」とのコラボレーション商品を9月22日より全国で発売する。価格は486円。
本商品は、赤城乳業株式会社のアイス「ミルクレア」がバレーボールマンガ「ハイキュー!!」とのコラボパッケージで発売されるもの。フレーバーは「ベルギーチョコレート」と「焦がしキャラメル」の2種類となる。
パッケージには「ハイキュー!!」の登場人物たちがデザインされており、トッププレイヤーとなった日向翔陽たちが描かれるスペシャルパッケージの展開も行なわれる。さらに、スペシャルパッケージには作中の名店「リヨンソー」でショコラティエとして活躍している天童覚も登場する。
また、オリジナルデザインのコラボグッズが抽選で当たるプレゼントキャンペーンも実施。特大クッションやアクリルスタンドなど、ここでしか手に入らないグッズがラインナップされている。
ミルクレアベルギーチョコレート（「ハイキュー!!」パッケージ）
ミルクレア焦がしキャラメル（「ハイキュー!!」パッケージ）
コラボグッズ
商品詳細
ミルクレアベルギーチョコレート（「ハイキュー!!」パッケージ）
価格：486円
種類別：アイスミルク
容量：40ml×6本
エネルギー（1本当たり）：94kcal
発売日：9月22日
発売エリア：全国
ミルクレア焦がしキャラメル（「ハイキュー!!」パッケージ）
価格：486円（税込）
種類別：アイスミルク
容量：40ml×6本
エネルギー（1本当たり）：96kcal
発売日：9月22日
発売エリア：全国