【AIP 大長編タローマン 万博大爆発 フィギュアマスコット】 【大長編タローマン 万博大爆発 ラバーコインケース】 8月22日 発売予定 価格 フィギュアマスコット：1回500円 ラバーコインケース：1回400円

「AIP 大長編タローマン 万博大爆発 フィギュアマスコット」

キタンクラブは、カプセルトイ「AIP 大長編タローマン 万博大爆発 フィギュアマスコット」と「大長編タローマン 万博大爆発 ラバーコインケース」をそれぞれ8月22日より発売する。価格は「フィギュアマスコット」が1回500円、「ラバーコインケース」が1回400円。

本製品は、映画「大長編 タローマン 万博大爆発」を記念して作られたアイテムで、映画に登場するキャラクターを立体化したフィギュアと、描き下ろしイラストを印刷したコインケースを、それぞれカプセルトイで商品化したもの。

「AIP 大長編タローマン 万博大爆発 フィギュアマスコット」は、TV版も大好評だったフィギュアマスコットがパワーアップして登場。劇中に出てくるキャラクターをスーツのテカリやシワ、岡本太郎作品をモチーフにした特徴的なマスクなど、細部までこだわり立体化している。

「大長編タローマン 万博大爆発 ラバーコインケース」は、本製品のために描き起こした新規アートを使用しており、“あの頃”を感じるような懐かしくも新しいタッチで描かれたキャラクターたちを印刷している。

「大長編タローマン 万博大爆発 ラバーコインケース」

「AIP 大長編タローマン 万博大爆発 フィギュアマスコット」

種類：全5種 サイズ：約30mm ～ 75mm 対象年齢：15歳以上

「タローマンロボ」

（「タローマンロボ」はビルパーツの取り外しが可能）

「太陽仮面サンタワー」

「地底の太陽」

「ミニタローマン」

「正義奇獣 水差し男爵」

「大長編タローマン 万博大爆発 ラバーコインケース」

種類：全5種 サイズ：約65mm 対象年齢：15歳以上

「小銭を貯めこむ巨人」

「しれつなたたかい」

「知らないCBG隊員」

「ふたりはなかよし」

「おたがいにすこし嫌い」

(C)2025 『大長編 タローマン 万博大爆発』製作委員会

(C)NHK、藤井亮 2025