映画公開記念でタローマンの「フィギュアマスコット」と「ラバーコインケース」がカプセルトイで8月22日より発売決定！
【AIP 大長編タローマン 万博大爆発 フィギュアマスコット】 【大長編タローマン 万博大爆発 ラバーコインケース】 8月22日 発売予定 価格 フィギュアマスコット：1回500円 ラバーコインケース：1回400円
(C)2025 『大長編 タローマン 万博大爆発』製作委員会
「AIP 大長編タローマン 万博大爆発 フィギュアマスコット」
キタンクラブは、カプセルトイ「AIP 大長編タローマン 万博大爆発 フィギュアマスコット」と「大長編タローマン 万博大爆発 ラバーコインケース」をそれぞれ8月22日より発売する。価格は「フィギュアマスコット」が1回500円、「ラバーコインケース」が1回400円。
本製品は、映画「大長編 タローマン 万博大爆発」を記念して作られたアイテムで、映画に登場するキャラクターを立体化したフィギュアと、描き下ろしイラストを印刷したコインケースを、それぞれカプセルトイで商品化したもの。
「AIP 大長編タローマン 万博大爆発 フィギュアマスコット」は、TV版も大好評だったフィギュアマスコットがパワーアップして登場。劇中に出てくるキャラクターをスーツのテカリやシワ、岡本太郎作品をモチーフにした特徴的なマスクなど、細部までこだわり立体化している。
「大長編タローマン 万博大爆発 ラバーコインケース」は、本製品のために描き起こした新規アートを使用しており、“あの頃”を感じるような懐かしくも新しいタッチで描かれたキャラクターたちを印刷している。
「大長編タローマン 万博大爆発 ラバーコインケース」
「AIP 大長編タローマン 万博大爆発 フィギュアマスコット」種類：全5種 サイズ：約30mm ～ 75mm 対象年齢：15歳以上
「タローマンロボ」
（「タローマンロボ」はビルパーツの取り外しが可能）
「太陽仮面サンタワー」
「地底の太陽」
「ミニタローマン」
「正義奇獣 水差し男爵」
「大長編タローマン 万博大爆発 ラバーコインケース」種類：全5種 サイズ：約65mm 対象年齢：15歳以上
「小銭を貯めこむ巨人」
「しれつなたたかい」
「知らないCBG隊員」
「ふたりはなかよし」
「おたがいにすこし嫌い」
(C)NHK、藤井亮 2025