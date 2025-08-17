この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネルで日々思春期の子育てについて発信している、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイさんが、「【要早期対応】中高生のSNSトラブルの闇！原因と相談先を解説！親がすべきこと」と題した動画を公開。SNS上で巻き起こる中高生のトラブルについて、原因や相談のステップ、そして親が取るべき具体的な対応策について詳しく語った。



道山さんは冒頭、「中高生のSNSトラブルは本当に巻き込まれることが多い」と現状に警鐘を鳴らし、「命に関わることもあるから、今しっかり意識して対策してほしい」と親子に訴えた。動画では、SNSトラブルに巻き込まれやすい主な3つの原因として、①デジタルリテラシー不足、②承認欲求の強さ、③文章理解力・表現力の低さを挙げ、「今の時代、投稿画像の背景から場所を特定されるなど、想像以上の危険性がある」と具体例を挙げて説明した。



道山さんは、「満たされない承認欲求がSNSでの悪口投稿につながり、それがいじめのきっかけになることも多い」と指摘。さらに「文章だけでは本気か冗談かが伝わりにくく、些細な言葉がトラブルの火種になるケースが多い」と、SNSコミュニケーションの難しさも強調した。



トラブルが起きた際の対処法としては、「親子で状況を理解し合うことが最重要」とし、「子どもは必ず親に相談し、親は相談しやすい関係を日頃から作っておくことが大事」と呼びかける。証拠を残すことや専門機関への相談も推奨し、「LINEグループでのいじめなどは証拠を画像キャプチャで残し、必要に応じて学校や警察に相談を」と実践的なステップを紹介した。



その上で「やはり最も大切なのは、良好な親子関係を築いておくこと」と改めて強調。「問題が起きる前から、親子間や友達同士・その親同士ともコミュニケーションを取り合っておくべき」と提案。「最低限のSNSルールを話し合って決めておくことや、知らない人とのやりとりを避ける、二段階認証の設定、顔写真の扱いに注意するなど、具体的な家庭内ルールも決めてほしい」とアドバイスした。



動画の最後には、「親子関係づくりや正しい声かけについては、自身が配信する無料の子育て講座でも詳しく解説しているのでぜひ参考にしてほしい」と結び、今後も思春期の親子を支える情報発信を続ける姿勢を示した。