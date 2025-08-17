車で移動中に便意をもよおした女性の修羅場。「ごめん、出ちゃったわ」車内は“地獄絵図”に――仰天ニュース特報
お盆休み、仕事のストレスから開放されている方も多いこの時期。だが、別なストレスを感じている人たちも……。帰省や実家、夏休みにまつわる大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2024年9月9日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
電車で寝過ごしてしまった、車で大渋滞に巻き込まれてしまった、長距離バスで酔ってしまったなど、誰もがひとつは乗り物にまつわる失敗や苦い思い出があるはずだ。
しかしながら、埼玉県在住の専業主婦である恭子さん（32歳・仮名）のエピソードは、他と一線を画すほどのインパクトがある。急に便意をもよおし、まさに車内は“地獄絵図”に……。
◆みんなで買い物に行った帰り道で…
「うちは子供が男の子で3人もいるので、食糧はいくらあっても困りません。いつもは大量にストックしているんですが、夏休み後半で冷蔵庫が空っぽになってしまって。それで親族もいっしょにコストコまで行くことになりました」
メンバーは恭子さんの子供2人に加えて、実のお母さん、妹とその子供が2人。
「その日は、妹がワゴン車を出してくれました。母や妹は気をつかわないのでラクですね」
食料品からトイレットペーパーやおむつなどの消耗品、子供たちのおもちゃなどを大量に買いこんで帰路につくことになった。
「この日は道も空いていたし、高速には乗らずに下道で帰ることになりました」
◆車中で迎えた修羅場「今すぐ止めて！」
車に乗ること30分、恭子さんはお腹に違和感を覚えた。
「急を要する感じではなかったけど、便意をもよおしたんです。でも、私の自宅までもう20分ぐらいで、まあ平気かなって思ったんですが……」
しかし、1分ごとに便意が強まってきたという。
「下痢のときみたいな『グー、キュルルル』っていうのはないけど、できるだけ早くトイレに行きたいと思いました」
そこから5分が経った頃、恭子さんの便意はピークに達した。
車が走っていたのは下道で田舎だったので、周りにはコンビニも飲食店もない。つまり、トイレがないのだ。修羅場である。恭子さんは「トイレ我慢できない！今すぐ止めて！」と車を運転する妹に訴えた。一体どうするつもりだったのか？
「ちょうど茂みがあるところだったんで、もう隠れてしちゃおうと思ったんです（笑）。車を横付けしたらバレないような場所だったので、もうそこでするしかないと！」
◆「出てしまったんです」
片手にティッシュを持ち、降りるスタンバイをしていた恭子さんだったが、妹が車を止めることはなかった。
「止めるどころかスピードをあげて『あと10分で着くから頑張って！』と言うんです。もう出す気満々だった私は、あと10分もトイレに行けないとわかった瞬間に気が抜けてしまい……出てしまったんです」
恭子さんが「ごめん、出ちゃったわ」と真顔でいうと、妹は「はぁ？」と大声をあげた。子供たちは「くせー！」と爆笑。横に座っていた母親は、無言で大量のティッシュペーパーを渡してきたという。
「いや、もう出ちゃってるから、ティッシュ意味ないんだけど……と思いつつも一応は服の下に敷いて、シートにつかないようにしました。子供たちは笑いながら窓を全開にしていましたが、一方で妹はブチ切れていましたね」
車内はなんとも言えない空気のなか、恭子さんの自宅に到着。18時過ぎだった。
「妹から『すぐに降りて！』と嫌そうな顔をされて『ごめんね』と平謝りして、お風呂場へダッシュしました。漏らしたことはしょうがないけど、旦那にはバレたくないので、とにかくニオイを消さないといけないなって」
恭子さんが急いでシャワーを浴び、汚れた下着とデニムをゴミ袋に詰めていたとき、ちょうど夫が帰ってきてしまう。そして、怪訝な顔をして「なんか臭くない？」と言う。
