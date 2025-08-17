◇女子ゴルフツアー NEC軽井沢72 最終日（2025年8月17日 長野県 軽井沢72ゴルフ北C＝6625ヤード、パー72）

首位タイから出たツアー2勝の柏原明日架（29＝富士通）が4バーディー、ボギーなしの68で回り、通算14アンダーで今季初優勝を飾った。19年マスターズGCレディース以来6年ぶりのツアー通算3勝目。

2番パー5で第3打を1・5メートルにつけてバーディー先行。8番パー3ではグリーン右カラーからチップインバーディーを決めた。後半はピンチの連続だったが、微妙な距離のパットを沈めてパーを拾い続けた。

そして1打ビハインドの15番で4メートルを沈めて首位の寺岡を捉え、続く16番でも5メートルをねじ込み連続バーディーで単独首位に浮上した。

2日目のラウンド後には「めちゃくちゃ勝ちたい」と話していた柏原。その思いを実らせた。14年プロテストに合格した柏原は19年にミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン、マスターズGCレディースと2勝を挙げた。しかし、その後勝利から遠ざかりシード落ちも経験した。苦難を乗り越えた29歳にとって復活の1勝となった。

◇柏原 明日架（かしわばら・あすか）1996年（平8）1月30日生まれ、宮崎県出身の29歳。7歳の時に父・武道さんの影響でゴルフを始める。日章学園高卒。11年からナショナルチームで活動。14年地元宮崎開催のアクサ・レディースで4位に入るなどアマチュア時代からツアーで活躍。14年7月プロテスト合格。1メートル71、63キロ。