四国森林管理局（高知市）と中国四国地方環境事務所（高松市）、四国自然史科学研究センター（高知県須崎市）は、２０２４年度の四国内におけるツキノワグマの生息調査結果を公表した。

徳島県の剣山山系から香美市に至る周辺で、これまで１６〜２４頭が生息すると推定されている中、最低でも２６頭を識別した。調査開始以来で最も多く、親子４組も確認されたといい、同局は「繁殖も行われ、地域個体群は維持されている」とみている。（田岡寛久）

四国のツキノワグマは、環境省のレッドリストで「絶滅のおそれのある地域個体群」とされている。３団体は１４年度から、「はしっこプロジェクト」と銘打って調査を実施している。

今回の調査は２４年４〜１２月、３４か所８３地点にセンサーによる無人撮影装置を設置して実施。このうち徳島県の三好、美馬両市とつるぎ、那賀両町、香美市など１９か所（徳島県１２か所、高知県７か所）で、個体が確認された。

１９か所のうち１５か所は、これまで生息が確認されている「分布中心地域」で、残る４か所は１７年以降に生息が確認された地域の辺縁地域だった。依然として、剣山山系及びその周辺の限定的な地域が、分布域として推察される。

絶滅の危険性が高い個体群では、繁殖が安定して行われているかどうかが重要。今回、複数の親子が確認されており、個体数が少ない中でも、確実に繁殖が行われていることが確認できたことの意義は大きいという。

調査ではツキノワグマのほかにも、特別天然記念物のニホンカモシカが２７か所で撮影されていた。

四国森林管理局は、「今後も四国のツキノワグマの生息状況を適切に把握するために、今回生息が確認された辺縁地域も含め、各機関の連携により調査を継続し、恒常的な分布域であるかを確認していく」としている。