レクサス新「“4WD”ミニバン」発売！ めちゃ広ッ「豪華内装」＆巨大スクリーン装備！ 「快適装備」がもり沢山でサイコー！ “静粛性＆利便性アップ”の4人乗り仕様！ 「LM」最高級モデルとは？

豪華内装に快適装備もり沢山の最高級モデル

レクサスは2025年7月17日にフラッグシップミニバン「LM」の一部改良を実施し、同年8月1日に発売しました。

今回の改良では静粛性に磨きをかけ、4人乗り仕様については操作類の位置を変更し、後部座席の実用性を高めました。

そんなLMのなかでも最も高価なモデルはどのような仕様なのでしょうか。

豪華な内装には巨大スクリーンの装備！最高級モデルの仕様とは？

LMは2020年に初登場したフラッグシップミニバンで、当初は中国をはじめとするアジア地域の市場に向けて投入されました。

トヨタ「アルファード」とプラットフォームやパワートレインなどの基本要素を共用していますが、内外装はレクサスブランドならではの緻密なコーディネートが施されています。

2代目の現行型は2023年に登場。国外向けの初代LMに対し、2代目は日本でも販売されています。

ラインナップは2列4人乗り「LM500h EXECUTIVE」と3列6人乗り「LM500h version L」の2種類が設定されています。

今回の一部改良では、リアのホイールハウスやバックドア周辺に制振材や吸音材を追加し、ロードノイズや振動音を軽減。

また、インテリア照明の照度上限を引き上げることで、明るさ調整の自由度が拡大しました。

4人乗りのEXECUTIVEは、後席のスイッチ類をリアセンターコンソールに移動し、リアオーバーヘッドコンソールにダウンライトを追加。

そしてスマートフォンや小物などを置けるトレイがリアセンターコンソールに設置するなど、利便性を高めています。

そんな快適性にさらなる磨きがかけられたLMの最高級モデルは4人乗りのLM500h EXECUTIVEです。

ボディサイズは全長5125mm×全幅1890mm×全高1955mm、ホイールベースは3000mm。

LM500hのエクステリアは全車共通のデザインを採用しています。

フロントには押し出し感の強くモダンなデザインのスピンドルグリルを装着。

サイドは単なる平板ではなく抑揚をつけたダイナミックなボディラインが特徴で、全車19インチの鍛造アルミホイールを装備しています。

ボディカラーは「ソニックチタニウム」をはじめ全4色をラインナップ。

EXECUTIVEのシートは1列目にはセミアニリン本革、2列目にはレクサス最高品質のL-ANILINE本革を採用。

内装色はブラックとソリスホワイトの2色から選べます。

最安モデルversion Lと最高級モデルEXECUTIVEの主な違いはシート配置や快適装備、エンターテインメント装備の充実度にあります。

EXECUTIVEは2列シート4人乗りで、前後席のあいだにプライバシー性を高める大きなパーティションが設置されています。

パーティションの中央上部には開閉式のガラスを備え、調光の変更によって後席空間を完全なプライベート空間とすることもできます。

巨大な48インチスクリーンはその大きさを活かし、左右で異なる映像を表示する2画面表示にも対応。

パーティションの下部には冷蔵庫や傘立て、小さな荷物を収納できるグローブボックスが設置し、高い実用性を備えています。

冷蔵庫には3本のシャンパンボトルまたは6本の500mLペットボトルが収納できます。

後席には電動オットマンや大型ヘッドレスト、アームレストを設置。

シートヒーターやシートベンチレーションに加え、心身のリフレッシュを目的とするリラクゼーション機能も装備されています。

直射日光やプライバシーに配慮した電動サンシェードは全車に装備されています。

先進安全装備については「Lexus Safety System ＋」を標準搭載。

それに加えて、渋滞時の運転を支援する「アドバンスト ドライブ」やスイッチを押すだけで駐車操作をサポートする「アドバンスト パーク」を含む高度な機能「レクサス チームメイト」が装備されています。

パワートレインは全車共通の最高出力275PS、最大トルク460Nmの2.4リッター直列4気筒ターボエンジンにフロントモーターと高出力リアモーターを組み合わせたハイブリッドシステムを搭載。

トランスミッションは6速ATのDirect Shift-6AT、駆動方式はモーター駆動式AWDシステム「DIRECT4」を採用。

LM500hの価格（消費税込、以下同）は最高級モデルのEXECUTIVEは2010万円、最安モデルのversion Lは1500万円で、両車のあいだには510万円もの価格差があります。