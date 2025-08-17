ナンプラーを使わなくても本格派エスニックが完成!? 食欲を刺激する簡単レシピ

3児の母であり、簡単で栄養満点なおうちごはんを提案しているおうち料理研究家・料理ブロガーのちゃんちーさん（Instagram ＠chan.chan_chii ）のレシピ連載第82回。今回は、気温も湿度も高く、食欲が落ちてしまいがちな暑い夏に無性に食べたくなる人も多いであろうエスニック料理について紹介します。

エスニック料理を自宅で作ろうと張り切って調味料を買い足しても、うまく使えなかったり、使い切れなかったりで消費期限を迎えてしまったことはありませんか？ エスニック料理によく使われる調味料にナンプラー（タイの代表的な調味料でカタクチイワシを塩に漬け込んで発酵熟成させた魚醤）がありますが、わざわざ買うのはちょっと……という人や独特の香りと風味が苦手な人も少なくないはず。これを使わずにエスニック感を出したちゃんちーさん考案のアイデア料理の作り方をお伝えします。

夏バテ気味でも食べたくなるエスニック料理

暑い日が続くと、なぜか食べたくなるのがエスニック系のごはん。スパイスや香味野菜などの香りが食欲をそそり、夏バテ気味の体でも「これなら食べられそう」とペロリとたいらげてしまうから不思議なものです（笑）。

ある日、私の気分と冷蔵庫を眺めながら「今日のランチはナシゴレンにしよう！」と思い立ちました。ですが、エスニック料理の定番調味料のひとつであるナンプラーは常備なし。

実は、ナンプラー独特のクセが私はどうも苦手で、我が家にはないのです。以前、買ってはみたものの苦手意識からか出番が少なく使い切れず、消費期限を迎えてしまうなんてことがありました。

そこで、なんとか家にある調味料でナシゴレンが作れないかなーと、調味料たちを見回した結果、オイスターソースとスイートチリソースを組み合わせれば、コクと甘辛酸っぱい風味で“アジアっぽさ”が出せるんじゃないか？と作ってみたところ大成功！ 「ナシゴレン風チャーハン」が完成しました。

ナンプラーを使わない分、オイスターソースで深みを出し、スイートチリソースで甘酸っぱさとほどよい辛味が加わるので、食欲を掻き立てられパクパクいけます。辛味はほんのりなのでもっと辛さを増したい場合は、チリパウダーや一味唐辛子を最後にひと振りすると刺激がプラスされます。

また、今回は冷蔵庫にあった野菜（ピーマンと玉ねぎ）を使っていますが、夏らしくズッキーニや赤パプリカなどを入れると、彩りと栄養もアップ。

エスニック料理はスパイスや調味料がたくさん必要なイメージがあるかもしれませんが、組み合わせ次第で“それっぽく”なることがこのレシピを機にわかりました。今回は、材料は家にあるもので作れて、切って炒めたら調味料を絡めるだけなので調理時間も15分ほど。

フライパンに合わせ調味料を加えたとき、ニンニクの香りと甘酸っぱくてスパイシーな香りが広がり、作っている最中から食欲が刺激されます。ぜひこの夏、挑戦してみてくださいね。

「ナシゴレン風チャーハン」の作り方

材料の鶏ひき肉を海老にすると、もっと本格的なナシゴレン風チャーハンになりますよ。お好みでお試しください。

〈材料〉2〜3人分

・鶏ひき肉 約200g

・ピーマン 2個

・玉ねぎ 1/4個

・ご飯 茶碗4杯分

・サラダ油 大さじ1

・酒 大さじ1

・鶏ガラスープの素 小さじ1/2

・目玉焼き 人数分

［合わせ調味料（A）］

・すりおろしニンニク 小さじ1/2強

・醤油 大さじ2

・オイスターソース 小さじ2

・スイートチリソース 大さじ2

〈作り方〉

【下準備】（A）の調味料を混ぜ合わせておく。

【1】ピーマンと玉ねぎを粗みじん切りにする。

【2】フライパンに油を熱し、鶏ひき肉を中火で炒め、色が変わり始めたら酒を加えて水分が少なくなるまで炒める。

【3】玉ねぎ、ピーマン、鶏ガラスープの素を加え、玉ねぎが半透明になるまで炒める。

【4】ご飯を加えて強火寄りの中火にし、パチパチと音がしてきたら（A）を加え、全体に絡める。

【5】全体に馴染んだら火を止め器に盛り、目玉焼きをのせて完成。

半熟の目玉焼きがスパイシーなご飯に絡んでさらに美味しさアップ！ 子どもたちも大絶賛で「またこれ作って〜」とお代わりコールがもらえました。

