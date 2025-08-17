¡Ú²Æ¤Î¹Ã»Ò±à2025¡Û²£ÉÍ¹â¡¢ÎòÂå¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó ¾¾ºäÂçÊå¡¢Åû¹á²ÅÃÒ¡¢¶áÆ£·ò²ð...ÆüËÜÂåÉ½¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¥ÉÇ÷ÎÏÉÛ¿Ø
¹Ã»Ò±àÌ¾Ìç¹»¤ÎÎòÂå¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡Á²£ÉÍ¹âÊÔ
¡¡£¸·î£µÆü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Âè107²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡£Ï¢Æü¡¢Ç®¤¤Àï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î²Æ¤Î½Ð¾ì¹»¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ç¿ô¡¹¤ÎÌ¾¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¾¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤òÇÚ½Ð¤·¤¿Ì¾Ìç¹»¤Î¡ÖÎòÂå¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡×¤ò¡¢40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¸½¾ì¼èºà¤òÂ³¤±¤ë¸ÍÅÄÆ»ÃË»á¤ËÁª½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡º£½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤òÀ©¤·¡¢¤³¤Î²Æ¤Ë¤Ï»Ë¾å£²¹»ÌÜ¤È¤Ê¤ë£²ÅÙÌÜ¤Î½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦²£ÉÍ¹â¹»¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤Îµ±¤«¤·¤¤Îò»Ë¤È¿ôÂ¿¤Î¥¹¥¿¡¼OB¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¹â¹»Ìîµå¤Î¾ÝÄ§¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂ¸ºß¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ï¡© ¾¾ºäÂçÊå¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢µå»Ë¤òºÌ¤Ã¤¿Ì¾Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¤º¤é¤ê¤È´é¤òÂ·¤¨¤ëìÔÂô¤¤ï¤Þ¤ê¤Ê¤¤ÉÛ¿Ø¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
²£ÉÍ¹â¡¡ÎòÂå¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó
£±¡¡¡Ê±¦¡ËËüÇÈÃæÀµ
£²¡¡¡ÊÍ·¡Ë½ïÊýÎú
£³¡¡¡ÊÃæ¡ËÎëÌÚ¾°Åµ
£´¡¡¡Ê»°¡ËÅû¹á²ÅÃÒ
£µ¡¡¡ÊÊá¡Ë¶áÆ£·ò²ð
£¶¡¡¡Ê°ì¡Ë°¦¹ÃÌÔ
£·¡¡¡Êº¸¡ËÄ¹ºêÀ¿
£¸¡¡¡ÊÆó¡Ë°ÂÀ¾·òÆó
£¹¡¡¡ÊÅê¡Ë¾¾ºäÂçÊå
¡Ú¥¨¡¼¥¹¤Ï¾¾ºäÂçÊå¤Î°ìÂò¡Û
1998Ç¯½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿²£ÉÍ¹â¤ÎÂç¥¨¡¼¥¹¡¦¾¾ºäÂçÊå¡¡photo by Sportiva
¡¡º£½Õ¥»¥ó¥Ð¥Ä¤ÎÍ¥¾¡¹»¤Ç¡¢º£²Æ¤Ï»Ë¾å2¹»ÌÜ¤Î¡Ö2ÅÙÌÜ¤Î½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¡×¤òÁÀ¤¦²£ÉÍ¹â¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½Õ²Æ¹ç¤ï¤»¤Æ6ÅÙ¡Ê½Õ4¡¢²Æ2¡Ë¤Î¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ê¡¢¹â¹»µå³¦¶þ»Ø¤Î¶¯¹ë¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÌ¾¤ÏÁ´¹ñ¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£OB¤Ë¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ó¡¢²áµî¤ËNPB¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¸½Ìò21¿Í¤ò´Þ¤á¤Æ78¿Í¤Ë¤â¾å¤ë¡£
¡¡¤³¤Î²£ÉÍ¹â¤ÇÎòÂå¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤òÁªÄê¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âìÔÂô¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤¤¡¢Áª¤Ó¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀéº¹ËüÊÌ¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ÛÏÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¾µÃÎ¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿Ì´¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Î°ìÎã¤ÎÁª¹Í¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¡ÁªÄê¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤Ï¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤±¤ÏÎã³°¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êµÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤Ò¤È¤ê¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÇ¤¤»¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢1998Ç¯½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¾¾ºäÂçÊå¡Ê¸µÀ¾Éð¤Û¤«¡Ë¤ò¤ª¤¤¤Æ¤Û¤«¤Ë¤Ê¤¤¡£»Ë¾å£µ¹»ÌÜ¤Î½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¼é¤ê¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±à·è¾¡¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤È¤¤¤¦Î¥¤ì¶È¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤Î³èÌö¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ë¤È¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÎÂç¤¤µ¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¾¾ºä°Ê³°¤Ë¤â¡¢Èà¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Åê¼ê¤¿¤Á¤¬¤¤éÀ±¤ÎÇ¡¤¯¤¤¤ë¡£
¡¡1973Ç¯½ÕÍ¥¾¡Åê¼ê¤Î±ÊÀî±É¿¢¡Ê¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¡¢¡ÖÏÂÀ½¥È¥é¥Ü¥ë¥¿¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿ÃæÅÄÎÉ¹°¡Ê¸µºå¿À¡Ë¡¢1980Ç¯²ÆÍ¥¾¡¤Î°¦¹ÃÌÔ¡Ê¸µ¥í¥Ã¥Æ¤Û¤«¡Ë¡¢MLB¤Ç¤âÅê¤²¤¿¹â¶¶·ú¡Ê¸µ¹Åç¤Û¤«¡Ë¡¢2003Ç¯½Õ½àÍ¥¾¡¤ÎÀ®À¥Á±µ×¡Ê¸µ¥í¥Ã¥Æ¤Û¤«¡Ë¤é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Í°°æ½¨¾Ï¡¢ÌøÍµÌé¡Ê¤È¤â¤ËÃæÆü¡Ë¡¢°ËÆ£¾»Ê¡¢µÚÀî²íµ®¡Ê¤È¤â¤Ëºå¿À¡Ë¡¢ÀÐÀîÃ£Ìé¡Êµð¿Í¡Ë¡¢Æ£Ê¿¾°¿¿¡Ê³ÚÅ·¡Ë¤Ê¤ÉÅê¼ê¤À¤±¤Ç10¿Í¤¬NPB¸½ÌòÁª¼ê¡£¤³¤ÎÌÌ¡¹¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¹µ¤¨¤ëÅê¼ê¿Ø¤ÏÁÛÁü¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤â¶¯ÎÏ¤À¡£
¡Ú¹µ¤¨¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÄ¶¹ë²ÚÉÛ¿Ø¡Û
2011Ç¯¤Ë½Õ²Æ¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¶áÆ£·ò²ð¡¡photo by Ohtomo Yoshiyuki
¡¡¤Ä¤Å¤¤¤Æ¡¢Êá¼ê¡¢ÆâÌî¡¢³°Ìî¤ÎÌî¼ê¿Ø¤ÎÁª¹Í¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤éÆ¬¤¬ÄË¤¤¡£¹â¹»»þÂå¤«¤éÊ£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ì¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¯¡¢Æþ¤ì¤¿¤¤Áª¼ê¤ò¤â¤ì¤Ê¤¯Æþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ñ¥º¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÆ°¤«¤·¤Æ¡¢²¿¤È¤«¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸Ç¤á¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë½à¤¸¤Æ¶áÆ£·ò²ð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤òÆþ¤ì¤ë¡£2024Ç¯¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡£µå³¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¸½ºß¤Ï³°Ìî¤ò¼é¤ë¤¬¡¢2011Ç¯½Õ²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë¤ÏÊá¼ê¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ï1980Ç¯²ÆÍ¥¾¡¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸åÌî¼ê¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿°¦¹ÃÌÔ¡£¥»¥«¥ó¥É¤Ï°¦¹Ã¤ÈÆ±´ü¤Ç1Ç¯»þ¤Î78Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤¿°ÂÀ¾·òÆó¡Ê¸µµð¿Í¡Ë¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¡£
¡¡¥µ¡¼¥É¤Ï2008Ç¯½Õ¤ËÇØÈÖ¹æ5¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¡¢Æ±Ç¯²Æ¤ÏÇØÈÖ¹æ3¤ÇÂç²ñ3¥Û¡¼¥Þ¡¼¤ÎÅû¹á²ÅÃÒ¡ÊDeNA¡Ë¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Ï¾ÍèÀ¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢1Ç¯À¸¤Ç½Ð¤¿2021Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿½ïÊýÎú¡Ê¸½¡¦¹ñ³Ø±¡Âç¡Ë¤ËÇ¤¤»¤è¤¦¡£
¡¡³°Ìî¼ê¤Ï¡¢½é½Ð¾ì½éÍ¥¾¡¤·¤¿1973Ç¯½Õ¤Î½éÀï¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤ÎÄ¹ºêÀ¿¤È¡¢2Ç¯»þ¤Î1989Ç¯²Æ¤Ë£´ÈÖÂÇ¼Ô¤òÌ³¤áNPB¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÎÎëÌÚ¾°Åµ¡Ê¸µDeNA¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢3Ç¯Ï¢Â³²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡Ê2016¡Á18Ç¯¡Ë¤·¡¢¸½ºß¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¼çË¤¤òÌ³¤á¤ëËüÇÈÃæÀµ¤Î£³¿Í¤¬¼é¤ë¡£
¡¡Êá¼ê¤ÏNPBÄÌ»»687»î¹ç½Ð¾ì¤ÎµÈÅÄÇîÇ·¡ÊÆî³¤¤Û¤«¡Ë¡¢¾¾ºä¤Î½÷Ë¼Ìò¡¦¾®»³ÎÉÃË¡Ê¸µÃæÆü¡Ë¤ä2006Ç¯½ÕÍ¥¾¡¤ÎÊ¡ÅÄ±Ê¾¡Ê¸µÃæÆü¡Ë¤é¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢Æâ¡¢³°Ìî¤Ë¤Ï¡¢1981Ç¯¥»¡¦¥ê¡¼¥°ÅðÎÝ²¦¤ÎÀÄÌÚ¼Â¡Ê¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¡¢1993¡¢94Ç¯¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ë¶¯ÎÏÂÇÀþ¤òÁÈ¤ó¤ÀµªÅÄ¾´°ì¡Ê¸µ²£ÉÍ¤Û¤«¡Ë¡¢ÀÆÆ£µ¹Ç·¡Ê¸µµð¿Í¤Û¤«¡Ë¡¢Â¿Â¼¿Î¡Ê¸µ²£ÉÍ¤Û¤«¡Ë¤Î¥È¥ê¥ª¡¢ÄÌ»»877»î¹ç½Ð¾ì¤ÎÌ¾¼ê¡¦°¤Éô¿¿¹¨¡Ê¸µ¶áÅ´¤Û¤«¡Ë¡¢1998Ç¯½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤ÎÃæ¼´¡¦¾®ÃÓÀµ¹¸¡Ê¸µ²£ÉÍ¤Û¤«¡Ë¡¢¸åÆ£ÉðÉÒ¡Ê¸µÀ¾Éð¤Û¤«¡Ë¡¢2006Ç¯½ÕÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹âÉÍÂîÌé¡Ê¸µºå¿À¤Û¤«¡Ë¡¢2013Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤¿¹âÉÍÍ´¿Î¡Ê¸µÆüËÜ¥Ï¥à¤Û¤«¡Ë¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤·¤Æ2024Ç¯¤ËDeNAÆþ¤ê¤·¤¿ÅÙ²ñÎ´µ±¤é¡¢¿ô¤¨¾å¤²¤ì¤Ð¤¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¶¯ÎÏ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤Ò¤·¤á¤¯¡£
¡¡¤À¤ì¤ò¤É¤¦µ¯ÍÑ¤·¤Æ¤â¡¢¶¯ÎÏ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£²£ÉÍ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¿Íºà¤ÎÊõ¸Ë¤À¤Ã¤¿¡£