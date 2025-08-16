J２首位の水戸が今季５敗目。開幕戦で敗れた磐田にまたも…前半だけで２失点、ホーム初黒星でリベンジならず
水戸ホーリーホックは８月16日、J２第26節でジュビロ磐田とホームで対戦した。
勝点51で首位に立つ水戸は、開始８分にグスタボ・シルバの得点で先制を許すと、14分にも倍井謙に決められて２点のビハインドを背負う。
前半を０−２で終え、迎えた後半はさらに攻勢を強める。だが、磐田のタフな守備の前になかなか得点できない。
それでも79分、１点を返す。加藤千尋がボックス内で倒されて得たPKを、渡邉新太が確実に沈める。これで勢いづきたかったが、86分、自分たちのミスから渡邉りょうの豪快な一撃を食らう。試合はそのままタイムアップ。１−３で敗れた。
J１昇格戦線をリードする水戸は、アウェーで迎えた今季の開幕戦で磐田に２−３で敗れている。今節にリベンジを期したが果たせず。ホームで今季初黒星、シーズン５敗目を喫した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
